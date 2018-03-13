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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'daki şiddete son verilmesi çağrısında bulunarak, hiçbir şeyin masum insanların katledilmesini haklı gösteremeyeceğini bildirdi.
Tajani, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunun açılış konuşmasında, Doğu Guta kuşatmasının binden fazla can kaybına yol açtığına ve bölgede binlerce yaralı bulunduğuna işaret ederek, şiddet sarmalının daha kötüye gittiğini, bu nedenle BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının acilen uygulanması gerektiğini kaydetti.
"Suriye'de insanlık yok oluyor. Gelin insanlığımızı kaybetmeyelim." çağrısında bulunan Tajani, masum insanların katledilmesinin hiçbir koşulda meşru gösterilemeyeceğini ifade etti.
Tajani, Cenevre süreci kapsamında siyasi bir çözüm bulunmasının önemine işaret ederek, yaralıların tahliyesi için de sürdürülebilir bir barış tesis edilmesi uyarısında bulundu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Özellikle güçlü aile yapılarının tesisi ve ailelerimizin huzurlu geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var." dedi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, "Suriye'de insanlık yok oluyor. Gelin insanlığımızı kaybetmeyelim." dedi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisinden Müslüman milletvekilinin ofisine şüpheli madde içeren paket gönderilmesinin ardından iki ofis görevlisi hastaneye kaldırıldı.
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Kuzey Kore ile görüşmenin yapılacağı yere ve içeriğine dair atılacak bazı adımlarda anlaşmamız gerekiyor. Kuzey Kore'den doğrudan bir geri dönüşüm almadık, kendilerinden doğrudan bir geri dönüşüm bekliyoruz." dedi.
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Ablukada tuttukları Doğu Guta'yı ele geçirmek için başlattıkları kara operasyonu kapsamında ilerleyen Esed rejimi ve destekçilerinin, Haresta ilçesini ablukaya alarak bölgeyi üçe böldüğü bildirildi