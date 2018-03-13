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13:46, 13 Mart 2018 Salı
Türkiye ve Dünya gündemi
Güncelleme: 08:30, 13 Mart 2018 Salı

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Mart 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Mart 2018
Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantısında konuşma yapacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İyilik Ödülleri Programı'na katılacak.

- Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer alacak.

(Ankara/15.00) 

2- CHP ve HDP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30) 

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. 


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantısında konuşma yapacak.

(New York) 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'da düzenlenecek İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na iştirak edecek.

(Cannes) 

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (MITT) katılacak.

(Moskova) 

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Maddeden Manaya" konulu sergiyi ziyaret edecek.

(TBMM/13.00) 

5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığına ziyarette bulunacak.

(Katar)

6- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00/14.00)


EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk-Japon İş Konseyi üyesi Japon firmaların üst yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısına ve Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Tokyo) 

2- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımlayacak. 

(Ankara/10.00) 



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus basın yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle görüşecek, MGIMO Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsünde “Türk Dış Politikası"na ilişkin konuşma yapacak, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nı ziyaret edecek.

(Moskova) 


GÜNCEL

1 - FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulundaki yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 17'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın, 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.00)



SPOR

1- Beşiktaş-Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçına doğru

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

- Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

- Alman ekibi, Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/16.30/17.00/19.15/20.00) 

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester United-Sevilla ve Roma-Shakhtar Donetsk maçları oynanacak.

(Manchester/Roma/22.45) 

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'nın medi Bayreuth takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Schwerin/21.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İtalya'nın Calzedonia takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Verona/22.30)

7- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresi, İlbank-Seramiksan ve Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/15.00/17.00) 

8- Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor ve Beşiktaş-İnegöl Belediyespor maçlarıyla start alacak.

(Afyonkarahisar/15.00/17.00) 

9- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları oynanacak. (Fotoğraflı)



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