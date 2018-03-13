Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Mart 2018

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İyilik Ödülleri Programı'na katılacak.
- Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer alacak.
(Ankara/15.00)
2- CHP ve HDP'nin Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantısında konuşma yapacak.
(New York)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'da düzenlenecek İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na iştirak edecek.
(Cannes)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (MITT) katılacak.
(Moskova)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Maddeden Manaya" konulu sergiyi ziyaret edecek.
(TBMM/13.00)
5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığına ziyarette bulunacak.
(Katar)
6- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/15.00/14.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk-Japon İş Konseyi üyesi Japon firmaların üst yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısına ve Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona katılacak.
(Tokyo)
2- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus basın yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle görüşecek, MGIMO Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsünde “Türk Dış Politikası"na ilişkin konuşma yapacak, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nı ziyaret edecek.
(Moskova)
GÜNCEL
1 - FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulundaki yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 17'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın, 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/09.00)
SPOR
1- Beşiktaş-Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçına doğru
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- Siyah-beyazlılar son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.
- Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.
- Alman ekibi, Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
(İstanbul/16.30/17.00/19.15/20.00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester United-Sevilla ve Roma-Shakhtar Donetsk maçları oynanacak.
(Manchester/Roma/22.45)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'nın medi Bayreuth takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımını konuk edecek.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Schwerin/21.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İtalya'nın Calzedonia takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Verona/22.30)
7- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresi, İlbank-Seramiksan ve Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.
(Balıkesir/15.00/17.00)
8- Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor ve Beşiktaş-İnegöl Belediyespor maçlarıyla start alacak.
(Afyonkarahisar/15.00/17.00)
9- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları oynanacak. (Fotoğraflı)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantısında konuşma yapacak.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in açılışına katılacak, fuarda yer alan Türk firmalarını ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.
Çin Ulusal Halk Kongresi toplantılarında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi oylanacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılış programına iştirak edecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye-Malezya İş Geliştirme Birinci İstişare Toplantısı'nın açılış ve kapanış bölümlerine katılacak.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki etkinlikler takip edilecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşılayacak, konuk başbakan onuruna resmi öğle yemeği verecek
Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arasında Suriye'deki insani duruma ilişkin hazırladığı raporunu açıklayacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, Şuhut doğal gaz hattının açılış törenine, AK Parti 83. İl Danışma Meclisi toplantısına ve 5. İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. Batı Afrika turu kapsamında Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin son durağı Mali'nin başkenti Bamako'ya geçecek.
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü çerçevesinde ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları ortak toplantısı yapılacak. Anayasa Alt Komisyonu'nda siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca'yı kabul edecek, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak.