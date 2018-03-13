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Filistin
09:14, 13 Mart 2018 Salı

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'Arap Mirası Daimi Başkenti' Kudüs oldu
'Arap Mirası Daimi Başkenti' Kudüs oldu

Arap Birliğinin Kahire'deki merkez binasında düzenlenen etkinlikte, Kudüs "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kudüs, Arap Birliği tarafından "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak ilan edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Arap Birliğince Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkez binasında "Arap Mirası Günü" dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Başkanlık ettiği üst düzey Filistin heyetiyle etkinliğe katılan Kudüs Mirası İhya ve İslami Araştırmalar Kurumu Başkanı Halil Karrace er-Rifai, programda yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin, Kudüs'ün Arap Mirası Daimi Başkenti olarak kabul edilmesine ve 2019 yılında düzenlenecek Arap Mirası Günü'nün Kudüs mirasına tahsis edilmesine karar verdiğini duyurdu.



İlgili Konular Arap Mirası Daimi Başkenti Kudüs
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