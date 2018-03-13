09:28, 13 Mart 2018 Salı

ABD Dışişleri Bakanı İngiltere'deki saldırıyla ilgili Rusya'yı hedef aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD yönetimi, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili olarak "saldırıyı kınadığını" ve soruşturma kapsamında "İngiliz yönetimine destek verdiğini" açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz." dedi.

Açıklamasında Rusya'nın ya da başka bir ülkenin adını zikretmeyen Sanders'ın saldırıyı sert bir dille kınaması dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu maddenin "Novichok" olarak bilinen kimyasal grubuna dahil olduğunu aktaran May, Salisbury yakınındaki Porton Down Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerin ardından tespit edilen kimyasalın daha önce Rusya tarafından üretilmiş olduğu ve bu ülkenin aynı kimyasalı halen de yapabileceğinin bilindiğini söylemişti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise Skripal olayıyla ilgili olarak kendilerine yönelik "temelsiz suçlamaların" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini iddia etmişti.