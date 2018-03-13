İttifak teklifi TBMM'den geçti

'Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Özellikle güçlü aile yapılarının tesisi ve ailelerimizin huzurlu geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var." dedi.