10:06, 13 Mart 2018 Salı

Guterres'ten 'feminist' itirafı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 2 hafta sürecek yıllık toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kadınların fırsatlarını sınırlayan ayrımcılık ve klişelere son verilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kadına karşı ayrımcılığa ve şiddete dayanak oluşturan "haksız güç dinamiklerini" değiştirmenin insan hakları konusundaki en büyük zorluklardan biri olduğuna işaret eden Guterres, "Kadına karşı ayrımcılık, topluluklara, örgütlere, şirketlere, ekonomilere ve toplumlara zarar veriyor. Bu nedenle tüm erkekler kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini desteklemelidir. Ve tam da bu yüzden gururlu bir feminist olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında #MeToo ve #Time'sUp hareketlerinin tartışıldığı dönemin kadın ve kız çocuklarının hakları için çok önemli bir an olduğuna dikkati çeken Guterres, "Kadınlar bilim ve matematikte öncüler ancak dünyada araştırma ve kalkınma işlerinin sadece yüzde 30'unu işgal ediyorlar." dedi.

Antonio Guterres, yine çok başarılı oyuncu, yazar, müzisyen ve film yapımcısı kadınların var olduğunu öte yandan bu yıl sadece 6 kadının Oscar kazanabildiğini, ödül alan erkeklerin sayısının ise 33 olduğunu vurguladı.

BM Kadının Statüsü Komisyonunun bu seneki toplantısının teması "Köylü Kadın ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek".