İşgal güçleri üniversite öğrencilerine saldırdı: 8 yaralı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteriye müdahalesinde, 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin, geçen çarşamba öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi.
İsrail askerlerinin, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösteride, Filistinliler taş atarak, araç lastiklerini ateşe verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilirken, yaralılardan başına kurşun isabet eden bir kişinin ise durumun ağır olduğu aktarıldı.
İlk yardım ekiplerinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.
İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirmişti.
Hollanda'da 21 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimde yarışacak olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, en genç tabana sahip olmasıyla dikkati çekiyor
AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit sürecinde zamanın daraldığı ve İngiltere ile söylemlerin bir an önce sözleşmelere dökülmesi gerektiği konusunda uyardı
Bağdat yönetimi, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı
İnsani krizin derinleştiği Doğu Guta'da, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi beklerken, rejimin ablukasındaki 25 kronik hasta, bölge dışına çıkarıldı.
Almanya’da İçişleri Bakanlığı, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu dernek üyelerine yönelik bazı eyaletlerde arama yapıldığını açıkladı
National Geographic dergisi, 1970'lere kadar olan yayınlarında ırkçı unsurların bulunduğunu itiraf etti
Gazze'de Başbakan Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi
Irak'ın Salahaddin vilayetinde, DEAŞ tarafından bomba yerleştirilen mescit daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldı
Tayga Grubu ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşma ile Özbekistan'dan Türkiye'ye yasal göçmen işçi gönderilmesine karar verildi.
BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, Venezuela'daki insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan sığınmacılar için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." uyarısında bulundu.
Aden'in Eş-Şeyh Osman kentindeki BAE destekli Hizam el-Emni'ye ait mutfak bölümüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atması çağrısında bulundu
İran'dan Irak'ın doğu ve güney vilayetlerine "drone" aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı belirtildi
İsrail askerlerinin, Ramallah'ta üniversite öğrencilerinin gösterisine müdahalesinde 8 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı
BM Genel Sekreteri Guterres, kendisini "gururlu bir feminist" olarak nitelendirerek tüm erkeklerin kadın haklarını ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi gerektiğini söyledi
ABD Başkanı Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engelleyerek, teknoloji tarihinin en büyük anlaşmasının önünü kapattı