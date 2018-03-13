10:53, 13 Mart 2018 Salı

4. Uluslararası İyilik Ödülleri bugün sahiplerini buluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülleri’nin bu yılki sahipleri yukarıda saydığım isimler. Bize sorumluluğumuzu hatırlatan iyilik gönüllüsü bu sekiz insanın yardımseverliği aşılayan, gıpta edilesi hayatı hepimize iyi gelecek cinsten.

Diyanet Vakfı’nın Türkiye’deki 1000 şubesi ve hizmet götürdüğü 140 ülkedeki paydaşlarıyla birlikte yapmış olduğu ortak çalışma sonucu bin 500 iyilik hikâyesi arasından seçilerek belirlenen sekiz iyilik gönüllüsü, bugün yapılacak törenle ödüllerine kavuşacak. Dünyada iyiliği yaymak ve farkındalığı artırmak için yaşanmış iyilik hikâyelerini ve iyilik öncülerini ödüllendiren Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nı bu çalışmasından ötürü tebrik ederiz. İyilik hikâyelerini ayrıntılı okumak isteyenler için not düşmüş olalım, TDV Yayınları bu hikâyeleri “Dünyayı Değiştiren İyilik Hikayeleri” adıyla kitaplaştırıyor.