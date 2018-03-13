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Asya
11:00, 13 Mart 2018 Salı

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Japonya, Kuzey Kore'den somut adım bekliyor
Japonya, Kuzey Kore'den somut adım bekliyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atması çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya Başbakanı Abe,  "Kuzey Kore nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atmalı" dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Abe, başkent Tokyo'da Güney Kore Milli İstihbarat Servisi Şefi Suh Hoon ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, nükleer silahsızlanmaya dayanan diyaloğu olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Abe, "Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Suh, Abe ile Başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Abe'nin toplantıda Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğine saygısını dile getirdiğini söyledi.

Suh, Abe'nin ayrıca Kuzey-Güney Kore ve ABD-Kuzey Kore arasında yapılacak görüşmelerin başarısı için iş birliğine hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Abe'nin gelecek ay ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.



İlgili Konular Japonya Kuzey Kore
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