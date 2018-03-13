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Türkiye'de 484'üncü kuş türü "Gribaşlı Kızkuşu"
Türkiye'de 484'üncü kuş türü

Samsun Kızılırmak Deltası'nda görülen "Gribaşlı Kızkuşu"nun Türkiye'de 484'üncü kuş türü olarak kayda geçirildiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de şimdiye kadar 483 kuş türünün tespit edildiğini, Samsun Kızılırmak Deltası'nda görülen "Gribaşlı Kızkuşu"nun 484'üncü kuş türü olarak kayda geçirildiğini bildirdi.

Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin çok zengin bir tabii hayata sahip olduğunu vurguladı.

Yurt genelinde şimdiye kadar 483 kuş türünün tespit edilerek kayıt altına alındığını anımsatan Eroğlu, "Şimdi de Samsun Kızılırmak Deltası'nda görülen 'Gribaşlı Kızkuşu' 484'üncü kuş türü olarak kayda geçirildi. Bu kuşla varolan tabii hayatımızın zenginliğine bir değer daha katıldı. Bu, bizler için mutluluk verici bir durum." ifadesini kullandı. 

Eroğlu, Gribaşlı Kızkuşu'nun ilk defa Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerince Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüntülendiğini kaydetti.

BATI  PALEARKTİK'TE İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Çin'in kuzeydoğusu ile Japonya arasındaki bölgede üreyen bu kuşlar, Güney Asya'nın kuzeyinde Hindistan'ın kuzeydoğusu ile Kamboçya arasında ve Japonya'da Honşu Adası'nın güneyinde kışlıyor.

Boyu 35-37 santimetre civarında olan "Gribaşlı Kızkuşu", daha önce Sri Lanka, Rusya, Avustralya, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde görülerek kayıtlara geçmişti. Ancak Türkiye'nin yer aldığı Batı Palearktik'te ilk defa görüntülendi.



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