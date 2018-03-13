11:11, 13 Mart 2018 Salı

"57. Alay tarihine yürüyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye yola çıktı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayasıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 5 gün sonra Çanakkale Savaşı'nın 103'üncü yıl dönümünün kutlanacağı belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 57. Alayı Tekirdağ'da kurduğunu anlatan Albayrak, "Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar demiştik. Parolayı böyle koymuştuk. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19'uncu Tümeni ve 57. Alay'ı burada kurması, Tekirdağ'a ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Hüseyin Avni Bey'in komutasındaki 57. Alay'ın giderken verdikleri 'Dönmeyi düşünmediler' mesajı çok önemliydi. Ben bu organizasyon içinde olan herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız da 57. Alay'ın Türkiye demek olduğunu belirterek, "57. Alay demek bir memleketin kurtuluş azmi, var oluş mücadelesi demektir. 57. Alay bir milletin bir olup sancağa dönüşmesi demektir. Kahraman ordumuzun güç ve neferlerine Allah'tan güç ve kuvvetler diliyorum" diye konuştu.

Törenin ardından, şehir merkezinden Çanakkale istikametine yola çıkan yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.