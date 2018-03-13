Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:47, 13 Mart 2018 Salı
Güncel
11:11, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
"57. Alay tarihine yürüyor"

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye yola çıktı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayasıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 5 gün sonra Çanakkale Savaşı'nın 103'üncü yıl dönümünün kutlanacağı belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 57. Alayı Tekirdağ'da kurduğunu anlatan Albayrak, "Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar demiştik. Parolayı böyle koymuştuk. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19'uncu Tümeni ve 57. Alay'ı burada kurması, Tekirdağ'a ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Hüseyin Avni Bey'in komutasındaki 57. Alay'ın giderken verdikleri 'Dönmeyi düşünmediler' mesajı çok önemliydi. Ben bu organizasyon içinde olan herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız da 57. Alay'ın Türkiye demek olduğunu belirterek, "57. Alay demek bir memleketin kurtuluş azmi, var oluş mücadelesi demektir. 57. Alay bir milletin bir olup sancağa dönüşmesi demektir. Kahraman ordumuzun güç ve neferlerine Allah'tan güç ve kuvvetler diliyorum" diye konuştu.

Törenin ardından, şehir merkezinden Çanakkale istikametine yola çıkan yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.



İlgili Konular 57.alay Çanakkale Savaşı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Afrin tamamen kuşatıldı
Afrin tamamen kuşatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 terörist etkisiz hale getirilirken, Afrin kent merkezi de kuşatıldı
quot 57 Alay tarihine yürüyor quot
"57. Alay tarihine yürüyor"

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı
4 Uluslararası İyilik Ödülleri bugün sahiplerini buluyor
4. Uluslararası İyilik Ödülleri bugün sahiplerini buluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde düzenlen 4. Uluslararası İyilik Ödülleri’nin sahiplerini açıklandı
Çorum'da park halindeki TIR'a çarpan otobüs alev aldı 13 ölü
Çorum'da park halindeki TIR'a çarpan otobüs alev aldı: 13 ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün TIR'a çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
İttifak teklifi TBMM'den geçti
İttifak teklifi TBMM'den geçti

AK Parti ve MHP'nin, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği bildirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı Yardımcılığı'na 3 atama
Diyanet İşleri Başkanlığı Yardımcılığı'na 3 atama

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ile Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı. Prof. Dr. Huriye Martı da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var'
'Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Özellikle güçlü aile yapılarının tesisi ve ailelerimizin huzurlu geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var." dedi.
Oy pusulasında siyasi partilere ayrılan sütunların hepsi eşit'
'Oy pusulasında siyasi partilere ayrılan sütunların hepsi eşit'

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, "Oy pusulasında siyasi partilere ayrılan sütunların hepsi eşit, ittifak içindekiler de ittifak dışındakiler de. Farkılık sadece ittifak yapan partilerin üstünde ittifaka dair bölümün bulunmasıdır." dedi.
Ağrı'da çatışma 1 şehit
Ağrı'da çatışma: 1 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Kütahya'da Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 170 Yıl Dönümü
Kütahya'da Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 170. Yıl Dönümü

Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan General Electric CEO'sunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO'sunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO'su Flannery'i kabul ederek 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi
Mirasçılık belgesinden sonra vasiyetname de 'e-Devlet'e taşınıyor
Mirasçılık belgesinden sonra vasiyetname de 'e-Devlet'e taşınıyor

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek
İTO Platformu'nun başkan adayı Şekib Avdagiç oldu
İTO Platformu'nun başkan adayı Şekib Avdagiç oldu

MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON gibi iş dünyasının önde gelen STK'larının oluşturduğu platform, İTO başkan adaylığı için Avdagiç üzerinde mutabık kaldı
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 'ictihad' açıklaması
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 'ictihad' açıklaması

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, Rabbimizin son olarak insanlığa gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli bir ilahi mesajdır" denildi
Kadına şiddet konusunda polislere profesyonel eğitim
Kadına şiddet konusunda polislere profesyonel eğitim

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitim sayesinde polislerin, sorunun çözümüne ilişkin daha profesyonel ve etkin mücadele etmesi hedefleniyor.
İran'da düşen özel Türk uçağından ilk görüntüler
İran'da düşen özel Türk uçağından ilk görüntüler

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cenazelerinin tespit edildiği belirtildi

Haberler

Osmanlı'nın Çanakkale'de kullandığı asırlık top mermileri gün yüzüne çıktı
Osmanlı'nın Çanakkale'de kullandığı asırlık top mermileri gün yüzüne çıktı

Çanakkale Savaşı'ndan kalan patlamamış top mermisi bulundu
Çanakkale Savaşı'ndan kalan patlamamış top mermisi bulundu

'57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne binlerce genç katıldı
57 Alay Vefa Yürüyüşü'ne binlerce genç katıldı

Moskova'da Çanakkale sergisi
Moskova'da Çanakkale sergisi

Yabancı gazetecilerin gözüyle "Çanakkale Savaşları"
Yabancı gazetecilerin gözüyle quot Çanakkale Savaşları quot

'100 kaime'nin bedeli 'Çanakkale'de ödenmişti
100 kaime'nin bedeli 'Çanakkale'de ödenmişti

İngilizlerin parası da Çanakkale'yi geçememişti
İngilizlerin parası da Çanakkale'yi geçememişti

Gelibolu yarımadası savaşın 100. yılına hazırlanıyor
Gelibolu yarımadası savaşın 100 yılına hazırlanıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 