11:11, 13 Mart 2018 Salı

Afrin tamamen kuşatıldı





Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 terörist etkisiz hale getirilirken, Afrin kent merkezi de kuşatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu. "AFRİN KENT MERKEZİ KUŞATILDI" TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı." denildi.

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