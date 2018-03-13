11:18, 13 Mart 2018 Salı

Yemen'de BAE destekli binaya bombalı saldırı





Aden'in Eş-Şeyh Osman kentindeki BAE destekli Hizam el-Emni'ye ait mutfak bölümüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni birliklerine ait mutfak ve olarak kullanılan binaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Aden'in Eş-Şeyh Osman kentindeki Hizam el-Emni'ye ait mutfak bölümüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise bombalı saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, saldırıda yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı. Saldırının ardından sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

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