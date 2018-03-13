11:43, 13 Mart 2018 Salı

BM'den Venezuela'da insani kriz uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Venezuela'daki insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan sığınmacılar için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." uyarısında bulundu.

Kolombiya'nın, Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde sığınmacılarla bir araya gelen Beasley, insani ve sığınmacı krizi konularını Associated Press'e değerlendirdi.

Beasley, sığınmacılar hakkında çok üzücü raporlar geldiğini, dünyada bu konuda bir algı oluşturulması gerektiğini söyledi.

David Beasley, Venezuelalı sığınmacılar için "Onlara 'Neden buradasınız?' diye sorduğumda bana, 'Yiyecek bir şeyimiz yok. Paramız olmasına rağmen yiyecek yok' diye cevap verdiler. Dünyada herkesin bu kriz hakkında bilgi sahibi olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Beasley, sığınmacı krizi için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." dedi.

Krizi, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile ele aldıklarını dile getiren Beasley, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların soruna Venezuela içinde bir çözüm aramasının en doğru şey olacağını, öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, insani yardım önerilerini defalarca reddettiğini vurguladı.

Beasley, başta ABD olmak üzere uluslararası topluma Venezuelalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Kolombiya'ya maddi yardım yapması çağrısında bulunarak, "Kolombiya, son yıllarda barışı tesis etme konusunda oldukça gelişme kaydetti. Şu anda en son ihtiyacı olan şey, bütün bu başarının tersine dönmesi." diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor. Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği ifade ediliyor.

Dünya Gıda Programı, genellikle iç karışıklık yaşanan yerler başta olmak üzere yılda yaklaşık 80 milyon kişiye yardımda bulunuyor.