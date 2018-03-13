Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:47, 13 Mart 2018 Salı
Latin Amerika
11:43, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
BM'den Venezuela'da insani kriz uyarısı
BM'den Venezuela'da insani kriz uyarısı
Foto: Arşiv

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, Venezuela'daki insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan sığınmacılar için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." uyarısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Venezuela'daki insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan sığınmacılar için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." uyarısında bulundu. 

Kolombiya'nın, Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde sığınmacılarla bir araya gelen Beasley, insani ve sığınmacı krizi konularını Associated Press'e değerlendirdi. 

Beasley, sığınmacılar hakkında çok üzücü raporlar geldiğini, dünyada bu konuda bir algı oluşturulması gerektiğini söyledi. 

David Beasley, Venezuelalı sığınmacılar için "Onlara 'Neden buradasınız?' diye sorduğumda bana, 'Yiyecek bir şeyimiz yok. Paramız olmasına rağmen yiyecek yok' diye cevap verdiler. Dünyada herkesin bu kriz hakkında bilgi sahibi olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı. 

Beasley, sığınmacı krizi için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." dedi.

Krizi, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile ele aldıklarını dile getiren Beasley, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların soruna Venezuela içinde bir çözüm aramasının en doğru şey olacağını, öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, insani yardım önerilerini defalarca reddettiğini vurguladı. 

Beasley, başta ABD olmak üzere uluslararası topluma Venezuelalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Kolombiya'ya maddi yardım yapması çağrısında bulunarak, "Kolombiya, son yıllarda barışı tesis etme konusunda oldukça gelişme kaydetti. Şu anda en son ihtiyacı olan şey, bütün bu başarının tersine dönmesi." diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor. Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği ifade ediliyor. 

Dünya Gıda Programı, genellikle iç karışıklık yaşanan yerler başta olmak üzere yılda yaklaşık 80 milyon kişiye yardımda bulunuyor.



İlgili Konular BM WFP Venezuela
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabanına sahip
Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabanına sahip

Hollanda'da 21 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimde yarışacak olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, en genç tabana sahip olmasıyla dikkati çekiyor
AB'den İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı
AB'den İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit sürecinde zamanın daraldığı ve İngiltere ile söylemlerin bir an önce sözleşmelere dökülmesi gerektiği konusunda uyardı
IKBY'ye yönelik uluslararası uçuş yasağı kaldırıldı
IKBY'ye yönelik uluslararası uçuş yasağı kaldırıldı

Bağdat yönetimi, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı
Doğu Guta'daki binlerce hastadan sadece 25'ine tahliye
Doğu Guta'daki binlerce hastadan sadece 25'ine tahliye

İnsani krizin derinleştiği Doğu Guta'da, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi beklerken, rejimin ablukasındaki 25 kronik hasta, bölge dışına çıkarıldı.
Almanya'da 'Almanyalı Osmanlılar' derneğine soruşturma
Almanya'da 'Almanyalı Osmanlılar' derneğine soruşturma

Almanya’da İçişleri Bakanlığı, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu dernek üyelerine yönelik bazı eyaletlerde arama yapıldığını açıkladı
National Geographic'den 'ırkçılık' itirafı
National Geographic'den 'ırkçılık' itirafı

National Geographic dergisi, 1970'lere kadar olan yayınlarında ırkçı unsurların bulunduğunu itiraf etti
Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama ve silah sesleri
Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama ve silah sesleri

Gazze'de Başbakan Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi
Irak'ta DEAŞ'tan mescide bombalı saldırı
Irak'ta DEAŞ'tan mescide bombalı saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde, DEAŞ tarafından bomba yerleştirilen mescit daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldı
Özbekistan'dan Türkiye'ye yasal göçmen işçi
Özbekistan'dan, Türkiye'ye yasal göçmen işçi

Tayga Grubu ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşma ile Özbekistan'dan Türkiye'ye yasal göçmen işçi gönderilmesine karar verildi.
BM'den Venezuela'da insani kriz uyarısı
BM'den Venezuela'da insani kriz uyarısı

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, Venezuela'daki insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan sığınmacılar için "Bu durum Batı Yarım Küre'de daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." uyarısında bulundu.
Yemen'de BAE destekli binaya bombalı saldırı
Yemen'de BAE destekli binaya bombalı saldırı

Aden'in Eş-Şeyh Osman kentindeki BAE destekli Hizam el-Emni'ye ait mutfak bölümüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Japonya Kuzey Kore'den somut adım bekliyor
Japonya, Kuzey Kore'den somut adım bekliyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atması çağrısında bulundu
İran'dan Irak'a 'drone' ile uyuşturucu kaçakçılığı
İran'dan Irak'a 'drone' ile uyuşturucu kaçakçılığı!

İran'dan Irak'ın doğu ve güney vilayetlerine "drone" aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı belirtildi
İşgal güçleri üniversite öğrencilerine saldırdı 8 yaralı
İşgal güçleri üniversite öğrencilerine saldırdı: 8 yaralı

İsrail askerlerinin, Ramallah'ta üniversite öğrencilerinin gösterisine müdahalesinde 8 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı
Guterres'ten 'feminist' itirafı
Guterres'ten 'feminist' itirafı

BM Genel Sekreteri Guterres, kendisini "gururlu bir feminist" olarak nitelendirerek tüm erkeklerin kadın haklarını ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi gerektiğini söyledi
Teknoloji tarihinin en büyük anlaşmasına Trump engeli
Teknoloji tarihinin en büyük anlaşmasına Trump engeli

ABD Başkanı Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engelleyerek, teknoloji tarihinin en büyük anlaşmasının önünü kapattı

Haberler

Venezuela'da devlet başkanı seçimi ertelendi
Venezuela'da devlet başkanı seçimi ertelendi

Venezuela kendi dijital para birimini piyasaya çıkarıyor
Venezuela kendi dijital para birimini piyasaya çıkarıyor

Libya ve Venezuela'nın BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkı askıya alındı
Libya ve Venezuela'nın BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkı askıya

Venezuela'da devlet başkanı seçimi tarihi belli oldu
Venezuela'da devlet başkanı seçimi tarihi belli oldu

Tillerson'dan 'Venezuela'da darbe olabilir' iddiası
Tillerson'dan 'Venezuela'da darbe olabilir' iddiası

İspanya, Venezuela Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etti
İspanya Venezuela Büyükelçisini quot istenmeyen kişi quot ilan etti

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 