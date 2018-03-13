11:47, 13 Mart 2018 Salı

Özbekistan'dan, Türkiye'ye yasal göçmen işçi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pazartesi günü Özbekistan'ın Dış İşçi Göçmenliği Dairesi ile Türk şirketi Tayga Grubu arasındaki Taşkent'te imzalanan anlaşma ile Türkiye'ye yasal göçmen işçi gönderme kararı alındı.

Tayga Grup 2006 yılında kurulmuş olup, Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli ve Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde turizm hizmetleri vermektedir. Bu şirket sadece yabancılar için çalışma izinlerini resmileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenciler ve yabancı vatandaşlar ile ilgili diğer konularda da yardımcı oluyor.

Türk şirketinin temsilcisi Mehmet Yavuz Kalkan konu ile ilgili "Bugün Türkiye'de otel endüstrisinde Rus ve İngilizce dilleri bilgisi olan çalışanlara ihtiyaç vardır. Otel işletmelerinde mevsimsel çalışma olmasına rağmen biz iş sözleşmesini bir yıllık olarak düzenlemekteyiz” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de çalışma arzusunda olan Özbek vatandaşlarının 14 Mart'tan 17 Mart 2018'e kadar Dış İşçi Göç Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir.



