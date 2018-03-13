11:57, 13 Mart 2018 Salı

Irak'ta DEAŞ'tan mescide bombalı saldırı



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Irak'ın Salahaddin vilayetinde, DEAŞ tarafından bomba yerleştirilen mescit daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın, Irak'ın Salahaddin vilayetindeki bir mescide bombalı saldırı düzenlediği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, vilayetin merkez kenti Tikrit'e bağlı Alem kasabındaki Mustafa Mescidi'ne sabahın erken saatlerinde saldırı düzenlendiğini belirtti. Cuburi, içerisine DEAŞ tarafından bomba yerleştirilen mescidin, daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. Mustafa Mescidi, Tikrit ve Kerkük'ü birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yer alıyor.

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