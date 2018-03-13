12:50, 13 Mart 2018 Salı

Doğu Guta'daki binlerce hastadan sadece 25'ine tahliye

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'dan 25 kronik hasta, Suriye Kızılayı tarafından tahliye edildi.

Doğu Guta'daki 25 kronik hasta, Suriye Kızılayı tarafından tahliye edildi.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu grubun tahliyesi, Rusya ve Ceyşü'l İslam arasında BM garantisinde yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti.

Doğu Guta'nın yerel meclis başkanı Riyad Abdulaziz, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 25 kişinin çıkartıldığı, bu sayının en fazla 35-40'a çıkacağını söyledi.

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Abdulaziz, "Bu olay, 'siviller tahliye ediliyor' şeklinde anlaşılmamalıdır." dedi.

Bölgedeki en büyük askeri muhalif gruplardan Ceyşü'l İslam, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hastaların Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tahliye edilmesi için anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.