Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:57, 13 Mart 2018 Salı
Avrupa
13:29, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
'Göçmen partisi' DENK, Hollanda'nın en genç tabanına sahip
'Göçmen partisi' DENK, Hollanda'nın en genç tabanına sahip

Hollanda'da düzenlenecek yerel seçimde yarışacak olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu DENK Partisi, en genç tabana sahip olmasıyla dikkati çekiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da 21 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimde yarışacak DENK Partisi, en genç tabana sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Ulusal Seçmen Araştırma Bürosunun yaptığı araştırmaya göre, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu DENK Partisi, mecliste temsil edilen siyasi partiler arasında 34 yaş ortalamasıyla en genç tabana sahip.

DENK Partisinin 25 yaşındaki Schiedam adayı Doğukan Ergin, yaptığı açıklamada, oy kullanma hakkına sahip gençlerden çoğunun, diğer partilerin kendilerini temsil etmediğine inandığını, bu nedenle DENK Partisini tercih ettiğini belirtti.

İktisat ve kamu yönetimi alanlarında eğitim gören Ergin, "Gençler, diğer partilerde kendi öz kültürel değerlerine sahip olamadıklarını ve sürekli baskı altında olduklarını hissediyor. Bu yüzden son 3 yılda DENK Partisinin kurulmasıyla siyasetle ilgilenen gençlerin bize yöneldiğini görüyoruz. Gençlerin, iş dünyasında yaşadıkları ırkçılık, staj yeri bulamama gibi birçok sorunu var. Diğer partiler buna yeterince çözüm bulamıyor. Gençler bu yüzden bizden onların sesi olmamızı bekliyor." dedi. 

"BİZE VERİLEN BU ŞANSI DEĞERLENDİRİP KENDİMİZİ GÖSTERMEMİZ LAZIM"

DENK Partisinin Zaandam adayı 24 yaşındaki Şebnem Pancar da DENK Partisinin gençlerin siyasete katılması ve bu alanda kendilerini geliştirmesi için şans tanıdığını vurgulayarak "Bize verilen bu şansı değerlendirip kendimizi göstermemiz lazım. O kadar çok kişiyle görüştüm ki gençlerin son zamanda politikaya inançları tamamen bitmiş. Şimdiki gençler tahsilli, çok bilinçli ve kendilerini ispat edebiliyor. Burada doğup büyüdükleri için Hollandacayı ana dilleri gibi konuşabiliyorlar. O yüzden kendimizi gösterip burada bizim de hakkımız olduğunu bilmemiz ve göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Pedagoji öğrencisi Pancar, "Bazı Türk adaylar, meclise girmek için oy topluyor ve seçildikten sonra oy aldığı vatandaşla hiçbir araya gelmiyor. Herkesin zoruna giden de bu zaten. Onun için biz yeni bir parti olarak bundan kaçınıp vatandaşı gerçekten temsil etmek istiyoruz. Onlarla şimdi görüştüğümüz gibi seçildikten sonra ve önümüzdeki yıllarda aynı şekilde görüşüp sohbet etmek istiyoruz." diye konuştu. 

DENK Partisinin Rotterdam adayı 26 yaşındaki sosyolog Stephan Baerle de gençlerin hassas olduğu konulara değindiklerine işaret ederek "Siyaset arenasında son yıllarda gençler hakkında çok şeyler söylendi ve vaatler verildi ama partiler bunları uygulamakta zayıf kaldı. Bizim partimizin çizgisi, gençlerin ilgi alanına giriyor. Örneğin staj yeri bulma garantisi verdiğimiz ve iş dünyasındaki ırkçılığa karşı mücadele ettiğimiz için onları temsil ettiğimizi gördüklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Babası Türk olan Baerle, gençlerin DENK Partisinin bu çizgisinden çıkmamasını istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gençler başımızı dik tutup, en önemli konulardan biri olan toplumdaki ırkçılık konusunda mücadelemizi devam ettirmemizi bekliyor. Bu çizgiden ayrılmadan gelecek 4 yılda bunu pratikte uygulamamızı istiyorlar. Ülke siyasetinde ortalama yaş oranı ne yazık ki yüksek ve gençler az temsil ediliyor. DENK Partisinin genç tabanının siyaset için büyük bir şans olduğunu ve ferahlık getireceğini düşünüyorum."



İlgili Konular Denk Partisi Hollanda
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel götürdü
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel götürdü

Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale

İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi

Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.
ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da
ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabul etti
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı
ÖSO kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor
ÖSO, kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor

ÖSO, Afrin'deki YPG/PKK'dan canları pahasına kaçmayı başararak kurtarılan köylere sığınan sivilleri karşılıyor, güvenliklerini sağlıyor
BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki
BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'deki çocuk ölümleriyle ilgili "Psikolojik travma, hayatlarının geri kalan kısmında onlarla birlikte kalacak." sözleriyle tepki gösterdi
Nijerya'nın orta kesimi karıştı 25 ölü
Nijerya'nın orta kesimi karıştı: 25 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Kaura ve Bassa köyleri yakınında 25 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi.
İngiltere'de Rusya'ya yaptırım tartışmaları
İngiltere'de Rusya'ya yaptırım tartışmaları

İngiltere Başbakanı May, Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak, tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti. İngiliz basınına göre, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinden NATO'nun 5. maddesinin hayata geçirilmesine kadar bir dizi seçenek masada
quot Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü quot
"Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü"

UNICEF'in raporuna göre, Suriye'de 8,6 milyon çocuk acil yardıma muhtaç ve 2014'ten bu yana 2 bin 500 çocuk öldürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı Yerine Pompeo geldi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı... Yerine Pompeo geldi

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı
Erbil ve Bağdat bankalar konusunda anlaştı
Erbil ve Bağdat, bankalar konusunda anlaştı

Bağdat'ın IKBY'deki bankaların azaltılması ve farklı isimler altında faaliyet gösteren bankaların birleşmesine izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi
Lavrov'dan 'Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili' açıklama
Lavrov'dan 'Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili' açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı
PKK yandaşlarından New York'ta Afrin yalanı
PKK yandaşlarından New York'ta Afrin yalanı

PKK sempatizanlarının New York'ta düzenlediği mitingde, Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı.
Stres çarkı' AB'de tehlikeli ürünler listesine alındı
'Stres çarkı' AB'de tehlikeli ürünler listesine alındı

Çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti
Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma
Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japon petrol şirketleri arasında Al-Bunduq petrol sahasından petrol çıkarılması ve geliştirilmesinin sürdürülmesi için imtiyaz anlaşması imzalandı

Haberler

Hollanda'daki Türk Partisinden tehditlere karşı açıklama
Hollanda'daki Türk Partisinden tehditlere karşı açıklama

Hollanda'da Türklerin kurduğu partiden basın toplantısı
Hollanda'da Türklerin kurduğu partiden basın toplantısı

Hollanda'da başörtülü kadına ırkçı saldırıya soru önergesi
Hollanda'da başörtülü kadına ırkçı saldırıya soru önergesi

Hollanda'da Türklerin partisine ırkçı mektup
Hollanda'da Türklerin partisine ırkçı mektup

Hollanda’daki seçimlerde Denk Partisi'nden büyük başarı
Hollanda daki seçimlerde Denk Partisi'nden büyük başarı

Amsterdam'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'dan yürüyüş
Amsterdam'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'dan yürüyüş

Hollanda'dan cami yapılmasına tepki
Hollanda'dan cami yapılmasına tepki

Hollanda'da sağ-sol çatışması giderek tırmanıyor
Hollanda'da sağ-sol çatışması giderek tırmanıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 