'Göçmen partisi' DENK, Hollanda'nın en genç tabanına sahip

Hollanda'da 21 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimde yarışacak DENK Partisi, en genç tabana sahip olmasıyla dikkati çekiyor.
Ulusal Seçmen Araştırma Bürosunun yaptığı araştırmaya göre, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu DENK Partisi, mecliste temsil edilen siyasi partiler arasında 34 yaş ortalamasıyla en genç tabana sahip.
DENK Partisinin 25 yaşındaki Schiedam adayı Doğukan Ergin, yaptığı açıklamada, oy kullanma hakkına sahip gençlerden çoğunun, diğer partilerin kendilerini temsil etmediğine inandığını, bu nedenle DENK Partisini tercih ettiğini belirtti.
İktisat ve kamu yönetimi alanlarında eğitim gören Ergin, "Gençler, diğer partilerde kendi öz kültürel değerlerine sahip olamadıklarını ve sürekli baskı altında olduklarını hissediyor. Bu yüzden son 3 yılda DENK Partisinin kurulmasıyla siyasetle ilgilenen gençlerin bize yöneldiğini görüyoruz. Gençlerin, iş dünyasında yaşadıkları ırkçılık, staj yeri bulamama gibi birçok sorunu var. Diğer partiler buna yeterince çözüm bulamıyor. Gençler bu yüzden bizden onların sesi olmamızı bekliyor." dedi.
DENK Partisinin Zaandam adayı 24 yaşındaki Şebnem Pancar da DENK Partisinin gençlerin siyasete katılması ve bu alanda kendilerini geliştirmesi için şans tanıdığını vurgulayarak "Bize verilen bu şansı değerlendirip kendimizi göstermemiz lazım. O kadar çok kişiyle görüştüm ki gençlerin son zamanda politikaya inançları tamamen bitmiş. Şimdiki gençler tahsilli, çok bilinçli ve kendilerini ispat edebiliyor. Burada doğup büyüdükleri için Hollandacayı ana dilleri gibi konuşabiliyorlar. O yüzden kendimizi gösterip burada bizim de hakkımız olduğunu bilmemiz ve göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Pedagoji öğrencisi Pancar, "Bazı Türk adaylar, meclise girmek için oy topluyor ve seçildikten sonra oy aldığı vatandaşla hiçbir araya gelmiyor. Herkesin zoruna giden de bu zaten. Onun için biz yeni bir parti olarak bundan kaçınıp vatandaşı gerçekten temsil etmek istiyoruz. Onlarla şimdi görüştüğümüz gibi seçildikten sonra ve önümüzdeki yıllarda aynı şekilde görüşüp sohbet etmek istiyoruz." diye konuştu.
DENK Partisinin Rotterdam adayı 26 yaşındaki sosyolog Stephan Baerle de gençlerin hassas olduğu konulara değindiklerine işaret ederek "Siyaset arenasında son yıllarda gençler hakkında çok şeyler söylendi ve vaatler verildi ama partiler bunları uygulamakta zayıf kaldı. Bizim partimizin çizgisi, gençlerin ilgi alanına giriyor. Örneğin staj yeri bulma garantisi verdiğimiz ve iş dünyasındaki ırkçılığa karşı mücadele ettiğimiz için onları temsil ettiğimizi gördüklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Babası Türk olan Baerle, gençlerin DENK Partisinin bu çizgisinden çıkmamasını istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Gençler başımızı dik tutup, en önemli konulardan biri olan toplumdaki ırkçılık konusunda mücadelemizi devam ettirmemizi bekliyor. Bu çizgiden ayrılmadan gelecek 4 yılda bunu pratikte uygulamamızı istiyorlar. Ülke siyasetinde ortalama yaş oranı ne yazık ki yüksek ve gençler az temsil ediliyor. DENK Partisinin genç tabanının siyaset için büyük bir şans olduğunu ve ferahlık getireceğini düşünüyorum."
Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.
Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabul etti
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı
ÖSO, Afrin'deki YPG/PKK'dan canları pahasına kaçmayı başararak kurtarılan köylere sığınan sivilleri karşılıyor, güvenliklerini sağlıyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'deki çocuk ölümleriyle ilgili "Psikolojik travma, hayatlarının geri kalan kısmında onlarla birlikte kalacak." sözleriyle tepki gösterdi
Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Kaura ve Bassa köyleri yakınında 25 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi.
İngiltere Başbakanı May, Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak, tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti. İngiliz basınına göre, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinden NATO'nun 5. maddesinin hayata geçirilmesine kadar bir dizi seçenek masada
UNICEF'in raporuna göre, Suriye'de 8,6 milyon çocuk acil yardıma muhtaç ve 2014'ten bu yana 2 bin 500 çocuk öldürüldü.
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı
Bağdat'ın IKBY'deki bankaların azaltılması ve farklı isimler altında faaliyet gösteren bankaların birleşmesine izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı
PKK sempatizanlarının New York'ta düzenlediği mitingde, Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı.
Çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japon petrol şirketleri arasında Al-Bunduq petrol sahasından petrol çıkarılması ve geliştirilmesinin sürdürülmesi için imtiyaz anlaşması imzalandı