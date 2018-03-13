Etiyopya’daki otobüs kazasında 38 kişi öldü

İngiltere'de Rusya'ya yaptırım tartışmaları

İngiltere Başbakanı May, Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak, tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti. İngiliz basınına göre, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinden NATO'nun 5. maddesinin hayata geçirilmesine kadar bir dizi seçenek masada