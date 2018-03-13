14:11, 13 Mart 2018 Salı

İlim Yayma Vakfı 47. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İlim Yayma Vakfı 47. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan genel kurulun açılış konuşmasını İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Yücel Çelikbilek yaptı.

İlim Yayma Vakfı'nın, yaklaşık yarım asır önce ilmi yaymak, ilmi sevmek, ilim yolcularına kol kanat germek, öğrenmek ve öğretmek üzere çıktığı yolda, emin adımlarla yürümeye devam ettiğini ifade eden Çelikbilek, "Vakfımız, hamdolsun, bu ihlası, bu gayreti ve bu istikrarı sayesinde, bu güne kadar binlerce ilim yolcusunun yetişmesine vesile oldu, ülkemizin güzide kuruluşlarından biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Zeytindalı Harekatı'na değinen Çelikbilek,"Harekat esnasında şehadete nail olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından divan kurulu başkanlığına, Yusuf Tülün seçildi.

Toplantıda vakfın bir yıllık faaliyet raporu, gelir gider tabloları, murakabe heyeti raporu ile 2018 yılı tahmini bütçesi, genel kurul üyelerinin onayına sunularak kabul edildi.

Yapılan oylamada, görev süresi dolan Ömer Faruk Çelik, Ömer Çınar, Necmeddin Bilal Erdoğan, Mehmet Fatih Mahraman ve İdris Turan İlter tekrar mütevelli heyet üyeliklerine, Mustafa Uğur, Fehmi Çelikkol ve Nureddin Keleşoğlu, murakabe heyeti üyeliklerine, Kahraman Emmioğlu da istişare heyeti üyeliğine seçildi.

Vakıf kurucularının aday göstermesiyle MÜSİAD eski başkanı, halihazırda DEİK başkanlığını yürüten Nail Olpak da İlim Yayma Vakfı Genel Kurul üyeliğine seçildi.

Genel Kurula, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, iş adamları Murat Ülker, Ali Ülker, Mustafa Latif Topbaş ile kurucu üyeler katıldı.