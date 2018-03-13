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'Duvar Arkası Radar' güvenlik güçlerinin kullanımında
'Duvar Arkası Radar' güvenlik güçlerinin kullanımında

Duvar Arkası Radar "DAR", güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk savunma sanayisinin son dönemdeki en yenilikçi ürünlerinden Duvar Arkası Radar "DAR", güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

DAR, kullanımı çok daha kolaylaştırılan son versiyonuyla Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018'de) sergilendi.

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) ilk kez Katar'daki DIMDEX 2016 duyurduğu ve IDEF 2017’de İstanbul’da ürün olarak sergilediği Duvar Arkası Radar alanında çalışmalarını yoğun olarak devam ettiriyor.

STM, geçen sürede kullanımı çok daha kolaylaştırılan DAR'ın son versiyonunu DIMDEX 2018'de görücüye çıkardı.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespitini yapabilen DAR, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirildi.

DAR, geliştirilen sistem çoklu hedef tespiti, 2 boyutlu konumlandırma, makro ve mikro hareket tespiti, duvar tespiti, uzun görev süresi ve benzeri üst seviye özellikleriyle yurt dışı markette yer alan büyük tip ürünler ile aynı kategoride yer alıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonuyla DAR'ın potansiyel kullanıcıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine ürünün tanıtımı ve sahada gösterimi gerçekleştirildi. Kullanıcı makamlardan ürüne yönelik çok olumlu tepkiler alınırken, kullanıma yönelik talepler değerlendirildi ve kısa sürede ürüne ek kabiliyetler eklendi.

ODANIN RÖNTGENİNİ ÇEKİYOR

Bu dönem içinde yapılan en temel çalışma, kullanıcıların görüşü doğrultusunda DAR’ın boyutlarının küçültülüp hafifletilmesine yönelik oldu. Bu kapsamda mekanik tasarım ve iç yerleşim yenilenip boyut ve ağırlık anlamında ciddi kazanımlar sağlandı. Yeni mekanik tasarımda ürünün sızdırmaz ve sıcaklık açısından zorlayıcı ortamlarda görev yapabilecek olması dikkate alındı.

Bundan sonraki adım olarak yeni tasarıma göre üretilen ürünün çevresel şartlara göre kalifikasyonu gerçekleştirildi. Akredite test kuruluşlarında yapılan testler sonucunda DAR için IP66 belgesi ve sıcaklık test raporları temin edildi.

Bu süre içinde kullanıcı makamlardan gelen talepler üzerine ürüne kablolu ve kablosuz bağlantı ile uzaktan erişim/kontrol kabiliyeti eklendi. Bu sayede DAR hem cihaz üzerindeki dokunmatik ekrandan hem de uzaktan herhangi bir laptop veya tablet üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca cihaza eklenen yeni bir kabiliyet de bina içindeki arka arkaya duvarların tespiti oldu. Gelişmiş sinyal işleme teknikleri yardımıyla operatör binanın dış yüzeyinden DAR ile yaptığı keşifte binanın içindeki yakın iç duvarları ve oda yapısını da belirleyebiliyor.

DAR yakın zamanda envanterdeki yerini aldı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

TEK ELLE KONTROL EDİLEBİLEN DAR DA GELİYOR

DAR sistemleri için bir diğer kategori ise daha küçük boyut ve ağırlığa sahip, daha düşük maliyetli ama bunların yanında daha kısıtlı kabiliyete sahip ürünler olacak.

Bu sistemler operasyon halindeki ve gezici durumdaki özel kuvvetler tarafından kolaylıkla taşınıp kullanılabiliyor ve operatör tarafından tek el ile kullanılıp kontrol edilebiliyor. Bu kategorideki sistemler, güvenlik güçlerine, bir oda/kapalı alana girmeden önce içeride canlı var/yok bilgisini alabilme imkanı sağlayacak.

Hedeflerin hassas konumları ve kesin sayıları da sistemden öğrenilebilecek. Operasyonel anlamda böyle bir bilginin personel tarafından rahatlıkla taşınabilen ve nispeten daha düşük maliyetli bir cihazla elde edilmesi güvenlik güçleri açısından önem taşıyor.

Bu yönde kullanıcı makamlardan gelen talep üzerine STM, Tek El Tipi DAR olarak adlandırılabilecek ürüne yönelik de çalışmalara başladı. Sistem tasarımı tamamlanan bu ürünün geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede prototip sistem ile testlere başlanması hedefleniyor.



İlgili Konular DAR Savunma sanayi
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