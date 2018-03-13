Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma

Katar resmi petrol şirketi Qatar Petroleum ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti adına Abu Dhabi Supreme Petroleum Council, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Japonya'nın Birleşik Petrol Geliştirme Limited Şirketi ve Al-Bunduq Limited Şirketi (operatör) arasında petrol sahasında geliştirmenin ve petrol üretiminin devamı için imtiyaz anlaşması yapıldı.
Qatar Petroleum'un Başkanı ve CEO'su Saad Şerida el-Kaabi, Qatar Petroleum'un her zaman ve her koşulda güvenilir ulusal petrol şirketi ve enerji sağlayıcısı olduğu yönündeki uluslararası itibarını teyit ettiğini söyledi.
Söz konusu anlaşma, Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamaya başladığı Haziran 2017'den bu yana BAE ile imzalanan ilk anlaşma olma niteliği taşıyor.
Al-Bunduq sahası için ilk olarak Mart 1953'te Abu Dabi yönetimi ile D’Arcy Exploration Limited Şirketi arasında imzalanan imtiyaz anlaşması o tarihten beri birçok kez değiştirilmişti.
Mart 1969'da Katar ve Abu Dabi arasında Al-Bunduq sahasının eşit olarak iki taraf tarafından sahiplenilmesini öngören bir anlaşma yapılmıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.
Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabul etti
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı
ÖSO, Afrin'deki YPG/PKK'dan canları pahasına kaçmayı başararak kurtarılan köylere sığınan sivilleri karşılıyor, güvenliklerini sağlıyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'deki çocuk ölümleriyle ilgili "Psikolojik travma, hayatlarının geri kalan kısmında onlarla birlikte kalacak." sözleriyle tepki gösterdi
Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Kaura ve Bassa köyleri yakınında 25 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi.
İngiltere Başbakanı May, Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak, tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti. İngiliz basınına göre, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinden NATO'nun 5. maddesinin hayata geçirilmesine kadar bir dizi seçenek masada
UNICEF'in raporuna göre, Suriye'de 8,6 milyon çocuk acil yardıma muhtaç ve 2014'ten bu yana 2 bin 500 çocuk öldürüldü.
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı
Bağdat'ın IKBY'deki bankaların azaltılması ve farklı isimler altında faaliyet gösteren bankaların birleşmesine izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı
PKK sempatizanlarının New York'ta düzenlediği mitingde, Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı.
Çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japon petrol şirketleri arasında Al-Bunduq petrol sahasından petrol çıkarılması ve geliştirilmesinin sürdürülmesi için imtiyaz anlaşması imzalandı