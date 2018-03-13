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Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma
Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japon petrol şirketleri arasında Al-Bunduq petrol sahasından petrol çıkarılması ve geliştirilmesinin sürdürülmesi için imtiyaz anlaşması imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar resmi petrol şirketi Qatar Petroleum ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti adına Abu Dhabi Supreme Petroleum Council, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Japonya'nın Birleşik Petrol Geliştirme Limited Şirketi ve Al-Bunduq Limited Şirketi (operatör) arasında petrol sahasında geliştirmenin ve petrol üretiminin devamı için imtiyaz anlaşması yapıldı.

Qatar Petroleum'un Başkanı ve CEO'su Saad Şerida el-Kaabi, Qatar Petroleum'un her zaman ve her koşulda güvenilir ulusal petrol şirketi ve enerji sağlayıcısı olduğu yönündeki uluslararası itibarını teyit ettiğini söyledi.

Söz konusu anlaşma, Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamaya başladığı Haziran 2017'den bu yana BAE ile imzalanan ilk anlaşma olma niteliği taşıyor.

Al-Bunduq sahası için ilk olarak Mart 1953'te Abu Dabi yönetimi ile D’Arcy Exploration Limited Şirketi arasında imzalanan imtiyaz anlaşması o tarihten beri birçok kez değiştirilmişti.

Mart 1969'da Katar ve Abu Dabi arasında Al-Bunduq sahasının eşit olarak iki taraf tarafından sahiplenilmesini öngören bir anlaşma yapılmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.



İlgili Konular Katar BAE körfez krizi
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