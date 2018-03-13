Bilirkişilikte yeni uzmanlık alanları oluşturuldu

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla bilirkişilikte, aralarında iş sağlığı ve güvenliği, yangın, gümrük ve dış ticaret, sigorta, arkeoloji, yangın, nitelikli hesaplamalar konularının bulunduğu yeni uzmanlık alanları belirlendi.
Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 28 bin 848 bilirkişi, 1 Ocak'tan itibaren göreve başladı.
Bilirkişiliğin kurumsal bir yapıya kavuşması ve yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesini hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 2018 yılına ilişkin ilk başvuru döneminden sonra mahkemeler, ilgili kurumlar ve kuruluşlardan görüş ile öneri aldı.
Başkanlık, aldığı görüşlerle ilgili değerlendirmeleri ve yaptığı araştırmaları tamamlayarak ihtiyaçların karşılanması amacıyla bilirkişilikle ilgili temel ve alt uzmanlık alanlarında çeşitli değişiklikler yaptı.
Çalışmaların ardından bilirkişilik uzmanlık alanlarına, aralarında iş sağlığı ve güvenliği, gümrük ve dış ticaret, sigorta, yangın, arkeoloji ve vakıflar konuları da eklendi.
Başkanlık, ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, mahkemelerdeki iş ve işleyişin aksamaması için özellikle alacak ve tazminat davalarına ilişkin de nitelikli hesaplamalar temel uzmanlık alanını, bilirkişilik alanlarına ilave etti.
Nitelikli hesaplamalar alanında listelere kaydolacak bilirkişiler, mahkemelerin talebi üzerine basit bir hesaplamayla yapılamayacak, karmaşık ve kapsamlı hesaplama gerektiren alacak ve tazminat miktarlarının tespitinde hesap raporlarını hazırlayabilecek.
Nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanının yanı sıra yeni belirlenen alanlarda görev yapmak isteyen bilirkişilerle ilgili başvuruların, "2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi"nin başlamasıyla nisandan itibaren alınması hedefleniyor.
Zorunlu hale getirilen eğitimleri alan, kanun ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar, bilirkişilik bölge kurullarının yapacağı kabulün ardından göreve başlayabilecek.
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