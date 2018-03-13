Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:58, 13 Mart 2018 Salı
Avrupa Birliği
15:09, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
'Stres çarkı' AB'de tehlikeli ürünler listesine alındı
'Stres çarkı' AB'de tehlikeli ürünler listesine alındı

Çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.

AB Hızlı Uyarı Sistemi'nin yayımladığı "Gıda Dışı Tehlikeli Ürünler için Uyarı Sistemi: 2017" raporunda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan "stres çark"larının çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Raporda, "stres çarkları"nda kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın kolaylıkla çıkarılabilen küçük parçaların da tehdit teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.

Üye ülkelere konuya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı aktarılan raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Hızlı Uyarı Sistemi'nin 2017 yılında toplam 2 bin 201 ürün hakkında uyarı yaptığı belirtilirken, en fazla uyarı yapılan kategorilerin sırasıyla oyuncaklar, motorlu araçlar, tekstil ürünleri, elektrikli cihazlar ve çocuk bakımı ürünleri olduğu kaydedildi.



İlgili Konular avrupa birliği stres çarkı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel götürdü
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel götürdü

Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale

İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi

Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.
ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da
ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabul etti
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı
ÖSO kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor
ÖSO, kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor

ÖSO, Afrin'deki YPG/PKK'dan canları pahasına kaçmayı başararak kurtarılan köylere sığınan sivilleri karşılıyor, güvenliklerini sağlıyor
BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki
BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'deki çocuk ölümleriyle ilgili "Psikolojik travma, hayatlarının geri kalan kısmında onlarla birlikte kalacak." sözleriyle tepki gösterdi
Nijerya'nın orta kesimi karıştı 25 ölü
Nijerya'nın orta kesimi karıştı: 25 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Kaura ve Bassa köyleri yakınında 25 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi.
İngiltere'de Rusya'ya yaptırım tartışmaları
İngiltere'de Rusya'ya yaptırım tartışmaları

İngiltere Başbakanı May, Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak, tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti. İngiliz basınına göre, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinden NATO'nun 5. maddesinin hayata geçirilmesine kadar bir dizi seçenek masada
quot Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü quot
"Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü"

UNICEF'in raporuna göre, Suriye'de 8,6 milyon çocuk acil yardıma muhtaç ve 2014'ten bu yana 2 bin 500 çocuk öldürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı Yerine Pompeo geldi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı... Yerine Pompeo geldi

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı
Erbil ve Bağdat bankalar konusunda anlaştı
Erbil ve Bağdat, bankalar konusunda anlaştı

Bağdat'ın IKBY'deki bankaların azaltılması ve farklı isimler altında faaliyet gösteren bankaların birleşmesine izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi
Lavrov'dan 'Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili' açıklama
Lavrov'dan 'Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili' açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı
PKK yandaşlarından New York'ta Afrin yalanı
PKK yandaşlarından New York'ta Afrin yalanı

PKK sempatizanlarının New York'ta düzenlediği mitingde, Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı.
Stres çarkı' AB'de tehlikeli ürünler listesine alındı
'Stres çarkı' AB'de tehlikeli ürünler listesine alındı

Çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti
Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma
Katar ve BAE'den Körfez krizi sonrası ilk anlaşma

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japon petrol şirketleri arasında Al-Bunduq petrol sahasından petrol çıkarılması ve geliştirilmesinin sürdürülmesi için imtiyaz anlaşması imzalandı

Haberler

Çocuklara 'stres çarkı' uyarısı
Çocuklara 'stres çarkı' uyarısı

AB'den İsrail'e 'oturum belgelerini iptal etme' uyarısı
AB'den İsrail'e 'oturum belgelerini iptal etme' uyarısı

AB'den ABD'ye misilleme hazırlığı
AB'den ABD'ye misilleme hazırlığı

AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı

AP'den AB Komisyonu'na Polonya çağrısı
AP'den AB Komisyonu'na Polonya çağrısı

Avrupa Birliği'nden Suriye'ye ek yaptırım
Avrupa Birliği'nden Suriye'ye ek yaptırım

AB liderleri Brüksel'deki gayri resmi zirvede buluşacak
AB liderleri Brüksel'deki gayri resmi zirvede buluşacak

Tacikistan AB reformlarına hazırlanıyor
Tacikistan AB reformlarına hazırlanıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 