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Lavrov'dan 'Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili' açıklama
Lavrov'dan 'Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili' açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Sergey Skripal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Sergey Skripal ve kızı Yulia hakkında soruşturma dosyasını ve bulguları İngiltere'den istediklerini fakat ret cevabı aldıklarını bildirdi.

Yulia Skripal'in Rusya vatandaşı olduğunu belirten Lavrov, "Bizim Kimyasal Silahların Yasaklanmasına İlişkin Sözleşme'den doğan meşru hakkımız, İngiltere tarafından reddedildi." dedi.

Rusya'ya bu konuda yapılan suçlamaları kabul etmediklerini ifade eden Lavrov, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor. Skripal soruşturmasında, Londra yönetimi Kimyasal Silahların Yasaklanmasına İlişkin Sözleşmesi'ne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İngiltere ile iş birliği yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.



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