ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı... Yerine Pompeo geldi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump tarafından görevden alındı.
Tillerson'ın yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü Mike Pompeo'nun geldiği belirtildi.
CIA'in başına da Tayland'daki işkenceleri ile meşgur Gina Haspel getirildi.
POMPEO KİMDİR?
1963’te ABD'nin California eyaletinde doğan Pompeo, 1982’de liseden mezun olduktan sonra West Point Askeri Akademisi’ne başladı. 1986’da mezun olduktan sonra orduda süvari birliğinde görev yaptı. Berlin Duvarı'nın yıkılması öncesi Almanya’da görevlendirilen Pompeo, Demir Perde'nin kontrolünden sorumlu birlikte, tank komutanıydı. Son olarak Birinci Körfez Savaşı’nda görev aldı.
Ordudaki aktif görevine Körfez Savaşı’nın ardından son veren Pompeo, Harvard’da Hukuk Fakültesi’ne gitti. 1994’te Washington'a taşınarak Williams and Connely adlı hukuk şirketinde avukat olarak çalıştı.
1996’dan itibaren ise kendisine farklı bir kariyer seçti. Kansas’a taşınarak Thayer Hava Sahası ve Özel Güvenlik adlı bir savunma sanayi şirketinde CEO olarak çalışmaya başladı. 2006’da şirketteki tüm hissesini satarak petrol sektörüne geçiş yaptı. Sentry International adlı petrol sahalarına malzeme sağlayan bir şirketin başına geçti.
Pompeo, Edward Snowden için ölüm cezası talep etmesi, yabancı liderler dahil herkesin dinlenmesini istemesi, İran'a askeri saldırıyı savunması, CIA'nın işkenceye başvurmasını desteklemesi, Guantanamo'nun kapanmamasını savunması ve Müslümanlarla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla da tanınıyor.
New York Times Kasım 2017, Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesinin planlandığını ileri sürmüştü.
GİNA HASPEL KİMDİR?
1 Ekim 1956 doğumlu Gina Haspel, 1985 yılında CIA’ya katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktör Yardımcısı olarak atandı.
Trump, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, Gina Haspel’in ise Pompeo’nun koltuğuna geçeceğini ve CIA tarihindeki ilk kadın direktör olacağını açıkladı. Haspel’in ismi, 2002 yılında Tayland’da El Kaideli teröristlere “waterboarding” işkencesinin uygulandığı bir ABD tesisini yürüttüğü iddialarıyla anılmıştı.
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