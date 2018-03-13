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Diyarbakır'da patlama: 2 şehit
Diyarbakır'da patlama: 2 şehit

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde meydana gelen patlama sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK üyelerince önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik Dicle ilçesinin kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önce döşenmiş olan el yapımı patlayıcının infilak ettiği bildirildi.

Patlamada 2 askerin olay yerinde şehit düştüğü, 2'si ağır, 5 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralanan askerlerin Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



İlgili Konular Diyarbakır PKK
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