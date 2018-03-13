BM'den Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'deki çocuk ölümlerine tepki göstererek, "Psikolojik travma, hayatlarının geri kalan kısmında onlarla birlikte kalacak." dedi.
Moumtzis, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'de 13 milyon 100 bin kişinin "hayat kurtarıcı acil insani yardıma" muhtaç olduğunu ve 5 yaş altı 663 bin çocuğun da akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ifade etti.
Suriye'de 7 yılı geride bırakan iç savaş nedeniyle sayısız çocuğun hayatını kaybettiğini anlatan Moumtzis, Suriye'de başta İdlib, Halep ve Deyrizor olmak üzere geçen yıl 910 çocuğun öldürüldüğünü, 361 çocuğun da yaralandığını bildirdi.
Moumtzis, bu ölümlerin çoğunun İdlib, Halep ve Deyrizor'da meydana geldiğini, bu rakamların Suriye'de sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu vurguladı.
Doğu Guta'daki çocukların gelişi güzel hedef alındığını ve görülmemiş şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Moumtzis, şöyle konuştu:
"Hava saldırıları, varil bombaları, topçu bombardımanı ve açlık her gün karşılaşılan bir gerçek haline geldi. Çocuklar, 5 yıldır kuşatma altında yaşadıktan sonra bir sonraki gün yaşayıp yaşamayacaklarını bilemeden aileleriyle birlikte aşırı kalabalıklar halinde evlerin bodrum katlarında kalıyorlar. Psikolojik travma, hayatlarının geri kalan kısmında onlarla birlikte kalacak."
Moumtzis, Suriye rejiminin gerekli izinleri vermediği için kuşatma altındaki Doğu Guta ve ulaşılması zor bölgelerdeki sivillere yönelik BM'nin insani yardım operasyonlarının neredeyse tamamen başarısızlığa uğradığını dile getirdi. BM'nin Suriye'de aldığı "insani ateşkes" kararına acilen uyulması çağrısında bulunan Moumtzis, bunun gerçekleşmemesi durumunda bombardımanlarda ölen sivillerin çok daha fazlasının açlık ve hastalıklardan dolayı yaşamını yitireceği uyarısında bulundu.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcülerinden Marixie Mercado, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Suriye'de geçen yıl en az 961 çocuğun silah altına alındığını ve çatışmalarda kullanıldığını belirtti.
Mercado, "Bunlar sadece tespit edilen rakamlar. Gerçek rakamlar kesinlikle bunların çok üstünde." diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı raporda, Suriye'de 2014-2017 yılları arasında 2 bin 500 çocuğun öldürüldüğü bildirilmişti.
Raporda, gerçek rakamların açıklananın çok daha üzerinde olabileceği vurgulanmıştı. Ülkede bugün 10 milyon çocuktan 8,6 milyonunun acil yardıma ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 6 milyon çocuğun yerlerinden edildiği belirtiliyor.
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