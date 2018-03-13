17:10, 13 Mart 2018 Salı

ÖSO, kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Afrin ilçe merkezinden canlarını tehlikeye atarak kaçan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan köylere sığınan halkın güvenliğini sağlıyor.

YPG/PKK'nın elebaşları ilçe merkezinden kaçarken çıkışlarına izin verilmeyen sivillerin örgüte baskıları artıyor.

Canlı kalkan olarak kullanılmak istenmeyen sivillerin çıkışı örgüt tarafından engellenirken, bir kısmı ise canlarını tehlikeye atarak kaçmayı başarabiliyor.

Kurtarılan köylere traktör, kamyonet ve binek araçlarda hayvanlarıyla gelen sivilleri ÖSO mensupları karşılıyor.

ÖSO, sivillerin güvenliğini sağlayarak yerleşmelerine kolaylık sağlıyor.

Bir ÖSO savaşçısı sivilleri ellerinde çiçeklerle karşıladı.

ÖRGÜTÜN DAYATTIĞI ARAÇ PLAKALARINI SÖKÜYORLAR

Bu arada, kaçan siviller Afrin yazılı araç plakalarını söküyor. YPG/PKK'nın bu plakaları fahiş fiyatlara satarak halka dayattığı öğrenildi.

Geçen cuma terörden arındırılan Anab köyünde sivilleri karşılayan ÖSO mensuplarından Ebu Necib, yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı sayesinde arındırdığımız köylerde, Arap ve Kürt ayrımı yapmadan Afrinli sivillere yardımcı olmak için bulunuyoruz. Biz savaş değil, barış savunucularıyız." dedi.

Terör örgütlerinin Afrin'deki sivillerin çıkışına engel olarak onları canlı kalkan yapmaya çalıştığını söyleyen Ebu Necib, "Tel Rıfat ve Deyr Cemal gibi bölgelerden halk zeytinlik arazilerden kaçarak kurtardığımız bölgelere sığınmakta. Hatta motosiklet üzerinde bir yaşlı amca kaçmaya çalışırken mayına bastı. Hemen en yakın sağlık noktasına sevk ettik." diye konuştu.