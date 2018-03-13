Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Alman hükümeti, ülkedeki camilere son haftalarda düzenlenen saldırılarla iligili sessizliğini koruyor.
Almanya’da hafta sonunda çeşitli kentlerde Türklerin iş yerlerine saldırıda bulunuldu ve Lauffen, Izehoe, Berlin, Meschede, Ahlen kentlerindeki camilere yanıcı maddeler atıldı.
Terör örgüt PYD/PKK yandaşları, Meschede ve Lauffen’deki camilere yapılan saldırılarla ilgili görüntüleri kendi internet sayfalarında paylaşarak bu saldırıları üstlendi.
Ancak Alman hükümet üyeleri, üzerinden günler geçmesine rağmen saldırıları kınamadı.
Dünyanın bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklama yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
Birçok konuyu Twitter’dan paylaşan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in ülkedeki iç barışı ve Almanya’da yaşayan yaklaşık 5 milyon Müslüman'ı ilgilendiren saldırılarla ilgili sosyal medyadan dahi açıklama yapmaması dikkati çekti.
Berlin’de sadece, kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni eyaletin İçişleri Bakanı Andreas Geisel ziyaret etti. Eyaletin Uyum Sorumlusu Andreas Germershausen ise kundaklama olayını terör saldırısı olarak niteleyerek “Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." ifadesini kullandı.
Bu duruma en önemli tepkiyi Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinden Malte Lehming verdi. Lehming bugün kaleme aldığı yazıda, bu saldırıların aynı zamanda din özgürlüğünün insan hakkı olarak yer aldığı Almanya’nın özgürlükçü demokratik düzenine de yapıldığını belirtti.
Lehming, “Üç kilisenin veya üç sinagogun yandığını düşünün. Muhtemelen özel yayınlar, büyük röportajlar yapılırdı ve baş yazılar kaleme alınırdı. Ayrıca bu eylemleri haklı çıkarma girişimleri sert bir şekilde reddedilirdi. Gazze Şeridi’nde memnun olunmayan duruma dikkat çekmek için Filistinliler sinagoglara saldırsaydı ne olurdu? Bu sorulara haklı cevap şu olurdu: Olabilir ancak bu, suçun mahiyetini değiştirmez. Almanya’da kim sinagoglara, kiliselere ve camilere fitili koyuyorsa, tüm inananları suçlu olarak gösterir ve barış içinde bir arada yaşamaya karşı günah işler. Ancak bu tür tepkiler çok az verildi.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, (Rusya'ya) yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.
ABD'de, CIA Direktörülüğüne Pompeo’nun yerine atanan Hapsel, 2002 yılında Tayland’da terör şüphelisi iki Suudi Arabistan vatandaşına işkence yaptırıp, daha sonra işkence kayıtlarını yok etmekle tanınıyor
AB üyesi ülkeler, mali konularda aracılık yapanlara yönelik yeni kurallar getirilmesinde uzlaşı sağladı
Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.