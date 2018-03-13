17:18, 13 Mart 2018 Salı

ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Mattis ve beraberindeki heyeti Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Gani, kabulde yaptığı konuşmada, ABD'ye Afganistan'a sağladığı yardımlar ve özellikle terörle mücadele konusunda verdiği destek için teşekkür etti.

ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin ülkeyi değiştireceğini ve barış için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Gani, bu nedenle geçen günlerde Taliban'ın barışa katılması için açıklamalarda bulunduklarını söyledi.

Gani, ''Biz Pakistan'daki Afgan mültecilerin ülkeye dönmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Onların dönmesi de barışa büyük katkı sunacaktır.'' dedi.

Barış sürecinin sonuca ulaştırması için söz verdiğini belirten Gani, iyi sonuçlar beklediğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mattis de Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine başlanmasını desteklediklerini vurguladı.

Devlet Başkanı Gani'nin, Taliban'ın barışa katılması için yaptığı açıklamayı tüm dünyanın desteklediğini dile getiren Mattis, bu açıklamalardan olumlu sonuçlar alındığı takdirde Afganistan'ın daimi istikrara kavuşacağının altını çizdi.

Mattis, ABD'nin Afganistan'a her alanda desteğinin süreceğini sözlerine ekledi.