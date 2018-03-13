ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Mattis ve beraberindeki heyeti Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Gani, kabulde yaptığı konuşmada, ABD'ye Afganistan'a sağladığı yardımlar ve özellikle terörle mücadele konusunda verdiği destek için teşekkür etti.
ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin ülkeyi değiştireceğini ve barış için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Gani, bu nedenle geçen günlerde Taliban'ın barışa katılması için açıklamalarda bulunduklarını söyledi.
Gani, ''Biz Pakistan'daki Afgan mültecilerin ülkeye dönmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Onların dönmesi de barışa büyük katkı sunacaktır.'' dedi.
Barış sürecinin sonuca ulaştırması için söz verdiğini belirten Gani, iyi sonuçlar beklediğini kaydetti.
ABD Savunma Bakanı Mattis de Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine başlanmasını desteklediklerini vurguladı.
Devlet Başkanı Gani'nin, Taliban'ın barışa katılması için yaptığı açıklamayı tüm dünyanın desteklediğini dile getiren Mattis, bu açıklamalardan olumlu sonuçlar alındığı takdirde Afganistan'ın daimi istikrara kavuşacağının altını çizdi.
Mattis, ABD'nin Afganistan'a her alanda desteğinin süreceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, (Rusya'ya) yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.
ABD'de, CIA Direktörülüğüne Pompeo’nun yerine atanan Hapsel, 2002 yılında Tayland’da terör şüphelisi iki Suudi Arabistan vatandaşına işkence yaptırıp, daha sonra işkence kayıtlarını yok etmekle tanınıyor
AB üyesi ülkeler, mali konularda aracılık yapanlara yönelik yeni kurallar getirilmesinde uzlaşı sağladı
Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.