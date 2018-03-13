Google'ın kurucusundan

Google'ın kurucularından ve çatı şirketi Alphabet'in üst düzey yöneticisi Larry Page'in mali olarak desteklediği Kitty Hawk şirketi, uçan taksi modeli Cora'yı kamuoyuna tanıttı.
Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk prototipi geçen yıl üretilen elektrikli insansız hava aracının, Yeni Zelanda hükümetinin iş birliği ve desteğiyle bu ülkede ticari taksi olarak işletilmesinin planlandığı bildirildi.
Koza biçimli bir yolcu kabini olan iki kanatlı hava aracı kanatlarındaki dikey pervaneler sayesinde bir helikopter gibi piste ihtiyaç duymadan olduğu yerde kalkış yapabiliyor. Kalktıktan sonra ise pervanelerini devre dışı bırakarak kanatlı bir uçak gibi düz bir çizgide süzülerek rotasında ilerliyor.
Şirketin CEO'su Sebastian Thrun, bu yılın başında CNBC'ye verdiği demeçte uçan taksi hizmetinin 5 yıl içinde faaliyete geçmesini planladıklarını açıklamıştı.
Cora'nın uçuşa hazır bir model olarak kamuoyuna duyurulması bu konuda atılmış önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Şirket yetkilileri Yeni Zelanda hükümetinin desteği ve iş birliği ile bu sürecin 3 yılda tamamlanabileceğini değerlendiriyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, New York Times'a yaptığı açıklamada, Kitty Hawk'ın insansız hava aracı ruhsat sürecinin başlatıldığını vurgulayarak, "Yeni Zelanda'da 2050 yılında karbon salınımını sıfırlamayı amaçlıyoruz. Bu türden heyecan verici projeler bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak." dedi.
Kitty Hawk dışında Airbus, Über ve Dubai destekli Çin firması Ehang da uçan taksi olarak kullanılmak üzere hava aracı prototipleri üzerinde çalışıyor.
Airbus'ın deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, ocak ayında uçan taksi hizmeti vermesi öngörülen insansız elektrikli hava aracı modeli Vahana'nın test uçuşunu gerçekleştirmişti.
Larry Page'in desteklediği Kitty Hawk, uçan taksi modeli Cora'yı kamuoyuna tanıttı
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