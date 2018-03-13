Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi

Çin, "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı İpekyolu'nu canlandırma projesi kapsamında Orta Asya'da birçok yatırımda bulunuyor. Çin'in ısrarcı olduğu anlaşmalardan biri de Çin'i Özbekistan ile bağlayacak olan Taşkent-Oş-Kaşgar transit yol ve demiryolu projesi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten başlayarak yine Özbekistan'ın Andican şehrinden geçecek yol daha sonra Kırgızistan'ın Oş şehrinden transit olarak Çin yönetimi altındaki Uygur Özerk Yönetimi'ne bağlı Kaşgar iline bağlanacak. Bugün biraraya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolun olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.
Öte yandan Kırgız yetkililer transit rotanın ülkenin ulaşımının modernizasyonuna katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Cemşitbek Halilov: "Ana sorunumuz yolun rotası. Biz demiryollarımızın modernleşmesini içeren bir teklifte bulunduk. Ancak Çin tarafı transport ve kısa bir rotada ısrarcı. 20 Nisan'da Özbekistan'ın da katılımı ile üçlü bir toplantı gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: QHA
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Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.