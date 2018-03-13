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Sivas'ta eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu
Sivas'ta eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu

Sivas POMEM'de yaklaşık 5 aylık eğitimlerini tamamlayarak diploma alan Afgan kadın polisler, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 5 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, törenle diplomalarını aldı.

Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 5 ay önce başlayan eğitimin mezuniyet törenine katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Afganistan halkının acısını, çilesini ve hissiyatını en iyi bilen ve anlayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Ersoy, Türkiye ile Afganistan'ın tarihi kadim dostluğunun ve kardeşliğinin yanında uzun yıllardır süren kader birliği olduğunu vurguladı.

Ersoy, Afganistan'ın yaklaşık 40 yıldır istikrarsızlığın, terörün, acının, vahşetin ve gözyaşının bütün derinliklerini yaşayan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyada 40 yıldır teröre karşı içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz." dedi.

"HİÇBİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Terörün acımasız ve kalleş olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Çocuk, genç, kadın ve yaşlı demeden, canlara acımasızca kıydığını en iyi bilen ülkelerden ve milletlerden biriyiz. Bugün tarihimizin en kararlı, en istikrarlı, en vakur mücadelesini yürütüyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız, terörün her türlüsüne karşı, gücünü, kaynağını nereden alırsa alsın hepsine karşı topyekun yürüttüğümüz bu kutlu mücadelemizi hem içeride hem dışarıda başarıyla sonuçlandıracağız. İçeride verdiğimiz mücadeleyi sınırlarımızın dışında, istikrarsızlaştırılan, otoritersizleştirilen hatta devletsizleştirilen topraklarda, sözde dostlarımız tarafından silahlandırılan, namlularını milletimize ve ülkemize karşı çevirmiş bütün hainlere karşı, bugün Bab'dan sonra Afrin'de de çok yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizin birliğine, dirliğine düzenine, milletimizin kardeşliğine ve huzur içinde yaşamasına kasteden hangi cephede ve nerede bir hain varsa sonu gelene kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız."

Ersoy, Türkiye'nin müttefiklerinden sadece empati yapmalarını beklediklerini aktararak, "Binlerce insanın silahlandığı, Türkiye'ye karşı tüneller kazdığı, kuleler oluşturduğu ve bir gün fırsatını bulduğunda saldırmak için sınırlarımızdan kaçak şekilde girmek için bekleyen insanların ne yapmasını bekleyebilirdik. Bize daha ne kadar acı yaşatmalarını, daha ne kadar sivilin, daha ne kadar masumun, bebeğin katledilmesini bekleyebilirdik. Hiçbir ülkenin ne toprağında, ne egemenlik haklarında hiçbir şeyinde gözümüz yok. Sadece ve sadece Misakımilli sınırlarımız içerisinde, ulusal sınırlarımız içerisinde 81 milyon olarak barış içinde, huzur içinde, güven içinde yaşamak istiyoruz. Milletimizin geleceğine güvenle bakmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Davut Gül ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübelerini bütün dünyayla paylaştığını belirterek, "Afganistan'ın güvenliğine, asayişine katkılarının çok büyük olacağını biliyoruz. Bu eğitimin ve mezuniyetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI"

Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak da Afganistan'a yardım eden ve her zaman yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan'da güvenlik kurumunu oluşturmanın hükümetin en temel hedeflerinden birisi olduğunu vurgulayan Barmak, "Biliyoruz ki bir ülkede güvenlik sağlanmazsa o ülkede barış ve huzur sağlanmaz, bizim ilk hedefimiz budur. Eğer insan güçlenirse her alanda güçlenir, Türkiye bu konuda çok başarılı. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afganistan'da sağlıklı bir polis güvenliği olmazsa, sağlıklı bir hükümet olmaz, güvenlik olmaz. Polis gücü aslında ülkenin gelişmesinin garantisidir." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise akademinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar Afgan kadın polislerin 12 dönem eğitiminin gerçekleştirildiğini aktaran Çolak, "Bir eğitim kurumunun en mutlu anlarından birisi mezuniyet törenidir. Biz bu mutluluğun iki katı fazlasını yaşıyoruz. Afgan polisine yeni memurlar kazandırıyoruz. Bu nedenle mutluluğumuz iki katı fazladır." dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan Afgan kadın polisler, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını ezbere okudu.

6. Dönem Temel Polis Eğitimi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 156 öğrenci, Kapasite Geliştirme ve Uzmanlık Eğitimi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 86 kursiyer için düzenlenen törende, dereceye girenlere diplomaları ve ödüllerinin verilmesinin ardından Afgan kadın polisler yemin etti.

Mezun Afgan kadın polisler birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Törene, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü ve davetliler katıldı.



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