Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:04, 13 Mart 2018 Salı
AA ANALİZLERİ
17:55, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
Macron'un İslam açılımı neyi hedefliyor? | ANALİZ
Macron'un İslam açılımı neyi hedefliyor? | ANALİZ

Fransa'da İslam'ı "yeniden yapılandırmayı" hedefleyen Cumhurbaşkanı Macron'un retoriğinin ardındaki reel politik, zannedilenden çok daha kaygı verici

Dr. Fared Hafez

Batılı liberallerin çoğu tarafından hararetle savunulmasına mukabil Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un retoriğinin ardındaki reel politik, zannedilenden çok daha kaygı verici. 

Yalanları sürekli tespit edilen Donald Trump'ın tersine Macron gerçek politikalarını kozmopolit ve liberal bir yüzün arkasına maskelemekle çok daha başarılı oldu. İş dünyası yanlısı bir çalışma kanunu ve kabul prosedürlerini sınırlayan bir üniversite reformu fazla itiraz görmeden geçti. Reformların son hedefi göçmen politikasıydı; yeni düzenleme, önde gelen insan hakları gruplarının yanı sıra anayasal kamu denetçisi tarafından da eleştirildi.

Bu kısıtlayıcı politikalar arasında Macron, Fransa'da "İslam'ın yeniden yapılandırılması" çağrısıyla gündem oluşturdu.

Fransız Cumhurbaşkanı, zaten seçimler sırasında Müslüman seçmenleri etkilemeye çalışmıştı. Müslümanları dışlayan Fransız ulusal kimliği ve laiklik (sekülarizm) söylemini tekrar etmeyecekti. Dolayısıyla Müslümanların birçoğu Macron'a iyimser yaklaştı. Kariyerinin başında Müslümanları kucaklayan ancak daha sonra sırt çeviren Sarkozy'ye gösterilen iyimserliğin aynısı. Bu nedenle Macron'a da şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Macron, İslam'ın Fransa'da yapılandırılması ve kritik önem taşıyan yönü olarak bunun nasıl ifade edileceği üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sürecin nihai amacının, insanlara inanç özgürlüğü tanıyan Fransız sekülerliğinin merkezinde yer aldığı ulusal uyumun muhafazası olduğunu savunan Macron, bu sürecin aynı zamanda köktencilikle mücadele çabasının da bir parçası olduğunu iddia etti.

Fransa'yı köktencilikle tehdit ediliyor gören bu savunma fikri, Macron'un, "devlet ile daha barışçıl bir ilişki zemimine taşımak" için İslam'ı Fransa'ya "daha iyi entegre ettirme" girişimiyle iç içe. Bu şekilde, İslam'ın Fransa'da tamamen yeniden yapılandırılması için gerekli zemini hazırlamak istediğini söyleyen Macron'un bu işteki kazancı ya da kaybı nedir?

"FRANSIZ CUMHURİYETİ'NİN İMAMLARI"

Henüz tüm ayrıntıları açıklanmamış olsa da Macron'un planının bazı temel fikirleri olduğu anlaşılıyor. İlki İslam'ın finansmanı, ikincisi ise Fransa'da imamların eğitimi. Bir "Fransa Büyük İmamı" belirlemenin de bu yeniden yapılandırmanın bir yönü olduğu anlaşılıyor.

Macron açıkça, "Fransız İslam'ını moderniteye yönelmekten alıkoyduğunu" iddia ettiği Arap ülkelerinin etkisini azaltmak istediğini söyledi. Bu da, Avrupa'nın medeniyetin zirvesini, Arapların ise geri kalmışlığı temsil ettiğini varsayan çok ırkçı bir düşünceyi yansıtıyor. Ancak bu kabul, Macron'un yabancı devletlerin Fransa'daki İslami kurumları fonlamasını yasaklama talebini meşrulaştırıyor.

İslam'ın "kurumsallaştırılması", Müslümanları kar gözetmeyen kurumları denetleyen bir yasanın kapsamından çıkararak devletin katı mali denetimi altındaki kültürel dernekleri düzenleyen bir yasaya tabi kılmak anlamına geliyor. Nitekim Fransız İçişleri Bakanı, daha önce, hükümetin ülkede İslam'la ilgili konulara müdahil olması ve "yabancı ülkelerin imamları" yerine "Fransız Cumhuriyeti'nin imamlarını" oluşturması gerektiğini dile getirmişti. İmamların yabancı hükümetlerin temsilcileri olmaması gerektiği düşünüldüğünde, bu argüman mantıklı görünüyor ancak durumun bu olduğuna dair kanıtlar da sunulmalı.

İçişleri Bakanı bu meselede sert bir tutum sergiledi ve "Camilerin yabancı ülkeler tarafından finanse edilmesinin durdurulması ve Selefi camilerini kapatmayı öneriyorum. Cumhuriyetin değerlerine zıt konuşmalar yapan tüm yabancı imamlar sınır dışı edilmeli."dedi.

Ancak, bu tutumun öncelikle ve en fazla Müslümanları hedef aldığı anlaşılıyor; diğer dini zümrelerin ise uluslararası ilişkiler kurması, Mormon misyoneler ya da Vatikan'ın Katolik kilisesine yardım etmesi gibi dışarıdan maddi destek almasına imkan tanıyor.

Bu da bize diğer Avrupa ülkelerindeki benzer girişimleri hatırlatıyor. Diğer girişimlere benzer şekilde, bu Fransız planı da -2018'in ilk yarısında daha detaylı olarak kamuoyuna açıklanacak- İçişleri Bakanlığı tarafından aktif bir şekilde takip ediliyor. İtalyan hükümeti de 2017'de bir "İtalya İslamı" oluşturma girişiminde bulunmuş, bu girişim İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmüştü. Avusturya İçişleri Bakanlığı da yeni bir İslam Yasası oluşturma süreci başlatmış, sert eleştirilerle karşılaşan yasa, 2015'de yürürlüğe girmişti. Almanya'da da İçişleri Bakanlığı 2007 Alman İslam Konferansı düzenlemiş, bu etkinlik de çok fazla eleştirilmişti.

SERT POLİTİKALAR, YUMUŞAK SÖYLEMLER

Bu politikaların yapısal bir özelliği, sert politikaların eşlik ettiği görece yumuşak söylemler. Avusturya'nın yeni başbakanı Sebastian Kurz, belki de bu stratejinin ideal örneği. Kurz, önce İslam'ın Avusturya'nın bir parçası olduğu söylemini tamamen benimseyerek birçok Müslüman'ın kalbini kazanmış, sonrasında ise yine mütebessim bir çehre ile Avusturya'da İslam'ı en otoriter şekilde kurumsallaştıran sistemi uygulamaya koymuştu.

Emmanuel Macron, Fransa'da devletin "nötr" olmasını, bunun sekülerliğin temeli olduğunu savunuyor. Bu gayet yerinde bir görüş ama mali kaynakların denetimi gibi Müslüman kurumlara yönelik tahditler ve Fransa'da eğitim görmüş Müslümanları iyi, diğerlerini kötü olarak algılamak gibi yaklaşımlarla temelden çelişkili.

Dolayısıyla Macron'un altı ay içinde açıklayacağını söz verdiği önerilerin yakından incelemesi önemli olacak.

[Avusturya Salzburg Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Farid Hafez, aynı zamanda Georgetown Üniversitesi Bridge Girişimi'nde kıdemli araştırma görevlisidir]

Mütercim: Ayşe Doğru

* “Görüş” başlığıyla yayımlanan makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansı’nın editöryel politikasını yansıtmayabilir.

KAYNAK: AA

 



İlgili Konular macron İslam açılımı fransa
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

AA ANALİZLERİ Haberleri
Macron'un İslam açılımı neyi hedefliyor ANALİZ
Macron'un İslam açılımı neyi hedefliyor? | ANALİZ

Fransa'da İslam'ı "yeniden yapılandırmayı" hedefleyen Cumhurbaşkanı Macron'un retoriğinin ardındaki reel politik, zannedilenden çok daha kaygı verici
Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde ABD'nin tutumu ANALİZ
Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde ABD'nin tutumu | ANALİZ

ExxonMobil’in araştırma gemisinin ABD 6. Filo deniz unsurlarınca korunacağı haberleri, Doğu Akdeniz’de var olan gerilimi tırmandırmaya ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da bozmaya yönelik bir adım olmaktan öteye geçmeyecektir
Batı'nın Balkanlardaki medya oyunları ANALİZ
Batı'nın Balkanlardaki medya oyunları | ANALİZ

Türkiye'nin Balkanlardaki etkinliği, bölgede Batı tarafından desteklenen medyanın haberleri aktarım şekline bakıldığında, Batılıları epey rahatsız etmiş görünüyor
ABD-Avrupa ayrışması derinleşiyor ANALİZ
ABD-Avrupa ayrışması derinleşiyor | ANALİZ

Son yıllarda transatlantik ilişkiler sistemsel, bölgesel ve yerel, yani iç politika kaynaklı ve birbirinin içine geçmiş dalgalanmalar yaşıyor ve ilişkiler geçmişe oranla daha kırılgan hale geliyor
Türkiye'nin Afrika'ya dönüşü ANALİZ
Türkiye'nin Afrika'ya dönüşü | ANALİZ

Tarihi, jeopolitik ve jeokültürel açıdan bir Afro-Avrasya ülkesi konumundaki Türkiye’nin Afrika politikası, “Afrika’yı keşfetme” veya “Afrika’ya açılma” olarak değil “Afrika’ya dönüş” olarak okunmalı.
Doğu Akdeniz deki enerji kavgası ve Türkiye ANALİZ
Doğu Akdeniz’deki enerji kavgası ve Türkiye | ANALİZ

Doğu Akdeniz'de ülkeler arasında yaşanan gerginliklerin asıl nedeni, ülkelerin 2011 yılında keşfettikleri Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB)’nin kesişmesi olarak okunabilir.
ABD şimdi de Montrö'yü zorluyor ANALİZ
ABD şimdi de Montrö'yü zorluyor | ANALİZ

Terör gruplarını açıkça silahlandırmaktan çekinmeyen ABD, Karadeniz’de askeri varlık göstermek suretiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni esnetmeye ve zorlamaya yönelik alışıldık tavırlarını sürdürüyor.
Başarısız bir bölgesel kuruluş olarak Arap Birliği ANALİZ
Başarısız bir bölgesel kuruluş olarak Arap Birliği | ANALİZ

Arap Birliği, son yıllarda birçok bölgesel konuda gösterdiği başarısız performanstan dolayı Arap kamuoyunda saygınlığını kaybetmiş durumda.
Rusya'dan ABD'nin restine rest ANALİZ
Rusya'dan ABD'nin restine rest | ANALİZ

Putin 1 Mart'ta Rusya halkına seslenişinde “müjdelediği” yeni silah sistemleriyle, savunma bütçesi meselesini ABD ile bir oyuna çevirdi
Brexit satrancında AB'den 'Kuzey İrlanda' hamlesi ANALİZ
Brexit satrancında AB'den 'Kuzey İrlanda' hamlesi | ANALİZ

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında yürütülen ayrılık müzakerelerinde "Kuzey İrlanda" krizi yaşanıyor
Afrin operasyonunun stratejik boyutları ANALİZ
Afrin operasyonunun stratejik boyutları | ANALİZ

TSK Afrin'de “cep taktiği” dediğimiz bir harekât konsepti belirledi. Dairevî bir şekilde farklı noktalardan köprübaşı açarak kurtarılmış bölgeler tesis etti ve bu noktaları birleştirmeye başladı.
Türkiye - Afrika İşbirliği ve Yarattığı Fırsatlar
Türkiye - Afrika İşbirliği ve Yarattığı Fırsatlar

Türkiye Cumhuriyeti, gerek geçmişten gelen güçlü tarihsel bağları ve gerekse son dönemlerde uyguladığı etkili dış politikasıyla, geliştirdiği güçlü ilişkileriyle Kıta’da en etkili aktörler arasına girmiş bulunmaktadır.
Hollanda'nın sözde 'soykırım' kararı ve ilişkilerin geleceği ANALİZ
Hollanda'nın sözde 'soykırım' kararı ve ilişkilerin geleceği | ANALİZ

Hollanda'nın Ermeni iddialarına ilişkin kararında çifte standart ve ikiyüzlü bir tutum söz konusu. Parlamentonun neredeyse tamamı kabul oyu verirken diğer yandan hükümet bu kararın soykırımı tanıma anlamına gelmediğini vurguluyor.
İran ın Ortadoğu daki Eli Kasım Süleymani
İran’ın Ortadoğu’daki Eli: Kasım Süleymani

Ortadoğu’da kazandığı prestijle İran iç siyasetinde Muhafazakârların işine yaradığı öne sürülen Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani ülkenin dini lideri Ali Hamaney'den aldığı güç ile Yemen, Lübnan, Suriye, Bahreyn, Irak, Afganistan, Filistin ve Suudi Arabistan'da etkin olmaya devam ediyor
BM kararının Doğu Guta için bir anlamı var mı ANALİZ
BM kararının Doğu Guta için bir anlamı var mı? | ANALİZ

Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan Doğu Guta 2013 yılından beri Esed güçlerinin kuşatması altında ve Suriye ile Rusya’nın yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Batı Afrika turu ve beklentiler ANALİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı Afrika turu ve beklentiler | ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Cezayir, Mali, Moritanya ve Senegal arasındaki en önemli ortak özellikler İslam beldeleri olmaları ve Fransız sömürgeciliğine maruz kalmaları

Haberler

Fransa parlamento heyeti TBMM'de
Fransa parlamento heyeti TBMM'de

Macron ile Trump üç konuda görüştü
Macron ile Trump üç konuda görüştü

Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı

Macron: ABD'nin Kudüs kararı gerçek bir hata
Macron ABD'nin Kudüs kararı gerçek bir hata

BMGK: Suriye ateşkes kararını ihlal ediyor
BMGK Suriye ateşkes kararını ihlal ediyor

Fransa'da sığınmacılar korkudan dağıtılan yemeği yemedi
Fransa'da sığınmacılar korkudan dağıtılan yemeği yemedi

Air France'dan bir ayda ikinci grev kararı
Air France'dan bir ayda ikinci grev kararı

Fransa'dan Rusya'ya Doğu Guta'da sorumluluk çağrısı
Fransa'dan Rusya'ya Doğu Guta'da sorumluluk çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 