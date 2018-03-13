18:00, 13 Mart 2018 Salı

AB'den "vergi kaçağı" tedbiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, mali konularda aracılık yapanlara yönelik yeni kurallar uygulanması konusunda uzlaştı.

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de buluştu.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bakanların sınır ötesi agresif vergi planlamasını engellemeyi ve bu alanda şeffaflığı artırmayı amaçlayan düzenlemede anlaşma sağladıkları kaydedildi.

Buna göre, AB içerisinde vergi konularında danışmanlık yapan muhasebeci, mali müşavir, bankacı ve avukatlara yönelik yeni katı kurallar getirilecek.

Bu kişiler agresif vergi planlamalarını ülkelerindeki resmi mercilere bildirmek zorunda olacak. AB üyesi ülkeler, merkezi bir sistem aracığıyla bu vergi uygulamalarına ilişkin bilgileri paylaşacak.

Üye ülkeler, söz konusu vergi düzenlemesini 31 Aralık 2019 tarihine kadar kendi yasal mevzuatlarına geçirecek. AB çapında yeni vergi raporlama sistemi,1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Toplantıda, AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesine 3 yeni devlet eklenmesine de karar verildi.

Buna göre, AB'nin vergi kara listesine Bahamalar, Saint Kitts ve Nevis ile ABD Virjin Adaları eklendi. Daha önce bu kara listede yer alan Bahreyn, Marshall Adaları ve Saint Lucia ise listeden çıkarıldı.