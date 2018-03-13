Yeni CIA Direktörü Haspel işkenceci olarak biliniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo’nun yerine atadığı Gina Haspel, CIA'nin Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.
Trump, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo’yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel’i atadığını açıklamıştı.
CIA’ye 1985 yılında katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.
Haspel'in CIA'nin başına atanması ile ABD'de ilk kez bir kadın bu görevi üstlenmiş oldu.
Haspel’in kariyerinde en tartışmalı nokta, 2002 yılında Tayland’da iki terör şüphelisine yaptırdığı işkence ve söz konusu işkencenin video kayıtlarını ortadan kaldırması oldu.
CIA'nin ABD dışındaki ilk hapishanesi 2002 yılında Tayland’da kurulmuş ve başına Haspel getirilmişti.
Tayland’da Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmaya devam etti.
İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel’in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden oldu.
Haspel’in geçen yıl şubat ayında CIA’nin iki numarası olarak atanması da Trump’ın yasadışı işkenceleri tekrar gündeme getireceğinin işareti olarak yorumlanmıştı.
TRUMP YÖNETİMİNDE SULAR DURULMUYOR
Koltuğa 20 Ocak 2017'de oturan ABD Başkanı Trump, ülkenin en sıra dışı ve tartışmalı başkanlarından biri olurken, göreve geldiğinden bu yana siyaset, bürokrasi ve diplomasi çevrelerindeki sular bir türlü durulmuyor.
Trump yönetiminde çeşitli nedenlerle istifa eden veya kovulan kilit isim sayısı 10’u geçerken, bir o kadar da orta düzey bürokrat istifasını sundu.
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ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
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Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
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ABD'de, CIA Direktörülüğüne Pompeo’nun yerine atanan Hapsel, 2002 yılında Tayland’da terör şüphelisi iki Suudi Arabistan vatandaşına işkence yaptırıp, daha sonra işkence kayıtlarını yok etmekle tanınıyor
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