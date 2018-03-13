Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:05, 13 Mart 2018 Salı
Avrupa
19:07, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
'Rusya'ya cevap orantılı ama güçlü olacak'
'Rusya'ya cevap orantılı ama güçlü olacak'

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, (Rusya'ya) yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya verilecek yanıta ilişkin, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.

Johnson, Skripal’in zehirlenmesine ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Johnson, Rusya'nın rahatsız edici davranışlarını, "Suriye'den Salisbury sokaklarına kadar uzanan kimyasal silahların pervasız kullanımıyla" sürdürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili bir açıklama yapması için Rusya'ya verilen sürenin sonuna kadar beklenmesinin önemine değinen Johnson, "Novichok'un İngiltere sokaklarına nasıl geldiğini açıklamaları için Ruslara gece yarısına kadar süre verdik. Açıklamalarını göz ardı edemeyiz. Lahey'deki kimyasal silahlar gözlemcisinden tam açıklama isteyeceğiz. Bunlar olmazsa, uygulayacağımız bir önemler paketi var." şeklinde konuştu.

Johnson, "İngiliz hükümetinin İngiltere topraklarında masum bir polis memuruna karşı, halkın masum üyelerine karşı, sinir sisteminde etkili maddenin kullanımı ve kimyasal silah kullanımı hakkında duyduğu öfkeyi anlamaları önemli. Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

BİR DİZİ SEÇENEK MASADA

İngiliz basınında yer alan haberlerde, İngiltere'nin Rusya'ya karşı atabileceği ilk adımın ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etmek olabileceği belirtiliyor. İngiltere, 2006’da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’nun zehirlenerek öldürülmesinin ardından bu yolu izlemişti. İngiltere’nin o gün aldığı tedbirler arasında Rus yetkililere vize sınırlamaları getirmek de yer almıştı.

Kamuoyunda diplomatları sınır dışı etmenin yeterli bir karşılık olarak görülmemesine rağmen Rusya Büyükelçisinin de aralarında olduğu diplomatların sınır dışı edilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

MAGNİTSKY YASASI

Ülkede tartışılan ikinci yaptırım seçeneği, İngiltere’de mal varlığı bulunan Rus zenginlere getirilebilecek kısıtlamalar olarak öne çıkıyor. İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat’ın gündeme taşıdığı öneriye göre İngiltere, Rusya vatandaşlarına ait kaynağı izah edilemeyen mal varlıklarına el koyabilir.

Bu kapsamda, ABD’nin 2012’de yürürlüğe koyduğu Magnitsky Yasası’nın bir versiyonu İngiliz parlamentosunda görüşülmekte olan Yaptırımlar ve Para Aklama ile Mücadele Yasası'na ilave edilebilir. Buna göre, adı yolsuzluğa ve insan hakları ihlallerine karışan Rusların mal varlıkları dondurulabilir, bunlara karşı seyahat kısıtlamaları uygulamaya konulabilir.

İlk kez Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından gündeme getirilen bir öneri de Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’na İngiliz yetkililerin katılmaması şeklinde. Daha ileri gidip, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupasını boykot etmesi önerileri de ortaya atılıyor.

RUS TELEVİZYONUNA YASAK

İngiltere’de geniş yapılanması bulunan Russia Today televizyonunun kapatılması da bir diğer seçenek olarak dile getiriliyor. Ülkede medyayı denetlemekten sorumlu kuruluş Ofcom, Başbakan Theresa May’in yarın yapması beklenen açıklamadan sonra Rus televizyonunun lisansının gözden geçirilebileceğini duyurdu.

İngiliz basınına göre Avrupa Birliği’nin Rusya’ya Ukrayna krizini takiben uygulamaya başladığı mali yaptırımların artırılması da gündeme gelebilir. Ancak Macaristan, İtalya ve Yunanistan gibi AB üyelerinin bu yaptırımların yumuşatılmasından yana tutum aldığını hatırlatan bazı yorumcular, İngiltere’nin bu konuda AB içinde destek bulmakta güçlük çekebileceği görüşünde.

5. MADDE İHTİMALİ

İngiltere’nin konuyu NATO’ya taşıması da ihtimaller arasında. Rusya’nın İngiltere toprağında “yasa dışı güç uyguladığı” iddiasından hareketle atılabilecek böyle bir adımın, ittifakın 5. maddesinin işletilmesini gündeme getirebileceği savunuluyor.

NATO üyelerinden birine yapılan saldırının bütün üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. madde, ittifakın tarihinde sadece 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin talebiyle uygulandı.

Rusya’ya karşı yaptırım kararı alınması durumunda May’in bunları yarın parlamentoda yapılacak haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda ilan etmesi öngörülüyor. Yaptırımların sertliğinin de İngiltere’nin uluslararası arenada konuyla ilgili gördüğü destekle orantılı olacağı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal’in zehirlenmesinde Rus tipi askeri nitelikte, sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanıldığının kesinleştiğini ve olayda Rusya’nın dahlinin kuvvetle muhtemel olduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilimin tırmandığı olayla ilgili May, Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak, tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu sabah May’in iddialarını “saçmalık” diye nitelendirmişti.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu ifade ediliyor.



İlgili Konular İngiltere rusya boris johnson
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim

ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Yahudi ulus devlet yasa tasarısı İsrail meclisine gelecek
Yahudi ulus devlet yasa tasarısı İsrail meclisine gelecek

İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Amaç Filistin uzlaşısını baltalamak'
'Amaç, Filistin uzlaşısını baltalamak'

Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'
'İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi
Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
İsrail'de meclis kendini feshedebilir'
'İsrail'de meclis kendini feshedebilir'

Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
İdlib'e hava saldırısı 5 ölü 15 yaralı
İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB ortak askeri ekipman geliştirmesini destekleyecek
AB, ortak askeri ekipman geliştirmesini destekleyecek

AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali notası
Estonya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali notası

Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
Rusya'ya cevap orantılı ama güçlü olacak'
'Rusya'ya cevap orantılı ama güçlü olacak'

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, (Rusya'ya) yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.
Yeni CIA Direktörü Haspel işkenceci olarak biliniyor
Yeni CIA Direktörü Haspel işkenceci olarak biliniyor

ABD'de, CIA Direktörülüğüne Pompeo’nun yerine atanan Hapsel, 2002 yılında Tayland’da terör şüphelisi iki Suudi Arabistan vatandaşına işkence yaptırıp, daha sonra işkence kayıtlarını yok etmekle tanınıyor
AB'den quot vergi kaçağı quot tedbiri
AB'den "vergi kaçağı" tedbiri

AB üyesi ülkeler, mali konularda aracılık yapanlara yönelik yeni kurallar getirilmesinde uzlaşı sağladı
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel götürdü
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel götürdü

Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale

İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı kullandığı ortaya çıktı
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi

Bugün bir araya gelen Çinli ve Kırgız yetkililerin görüşmesinde Çin tarafının yolu olabildiğince kısa tutma noktasında ısrarcı olduğu belirtildi.

Haberler

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Arakan yolcusu
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Arakan yolcusu

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Baker oldu
İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Baker oldu

Johnson, Umman Sultanı Kabus ile 'Yemen krizini' görüştü
Johnson Umman Sultanı Kabus ile 'Yemen krizini' görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanın'dan Kudüs açıklaması
İngiltere Dışişleri Bakanın'dan Kudüs açıklaması

İngiltere'den İran'daki gösterilere ilişkin açıklama
İngiltere'den İran'daki gösterilere ilişkin açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Rusya'da
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Rusya'da

Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek

Katar krizi için İngiltere de devrede
Katar krizi için İngiltere de devrede






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 