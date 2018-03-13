Fransa parlamento heyeti TBMM'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, eğer dünyada gerçek manada barış ve huzur isteniyorsa, bütün terör örgütlerine karşı herkesin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.
Aydın, Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Stephane Teste ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Aydın, kabulde yaptığı konuşmada, Fransa'nın, Türkiye'nin çok önemli bir ticari ortağı ve önemli bir müttefiki olduğunu dile getirdi.
Köklü geçmiş ile uluslararası meselelere benzer yaklaşımların, ülkeler arasındaki güçlü bağları pekiştirdiğini söyleyen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında kısa zamanda kurulan yakın ve etkili diyaloğun, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yeni ivme kazanmasını sağladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin son derece verimli geçtiğini, bölgesel ve uluslararası konular ile ikili ilişkilerin ele alındığın, bu arada da üç önemli anlaşma imzalandığını anımsatan Aydın, "Güçlü temellere dayanan, tarihi geçmiş olan, stratejik mahiyet kazanan ikili ilişkilerimizin, aynı zamanda parlamentolar arası ilişkilere yansıması da önemli. Parlamenter diplomasiyi ve Fransa ile ilişkileri önemsiyoruz." dedi.
Aydın, Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir değer olduğunu vurguladı. Fransa'da yaşayan ciddi bir Türk toplumunun bulunduğuna işaret eden Aydın, "Fransa'nın ekonomik hayatında ve son dönemde de yerel parlamentolarında etkili ve ciddi görevler alıyorlar. Bu da ilişkilerimizi son derece zenginleştirmekte." diye konuştu.
İki ülkenin aynı zamanda çok iyi ticari ortak olduğunu, 14,6 milyar ticaret hacmini 20 milyar avroya yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Aydın, "Türkiye'de de ciddi sayıda Fransız yatırımcı var. Yatırımların tutarı 7 milyar dolar seviyesinde. 2017 yılında 600 bin Fransız turist ülkemizi ziyaret etmiş. Bütün bunlar ikili ilişkilerimizi her açıdan geliştiren unsurlar." görüşünü dile getirdi.
"TERÖRLE MÜCADELE ORTAK ÇABAYI GEREKTİRİR"
Aydın, önemli gündem maddelerinden birinin de terörle mücadele olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Terörle mücadele ortak çabayı gerektirir. Fransa'nın bu noktadaki mücadelesini ve yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Türkiye de terörün hedefinde. Eğer dünyada gerçek manada barış ve huzur istiyorsak, kaynağı, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin, bütün terör örgütlerine karşı hepimizin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerekiyor.
Türkiye de Fransa'dan terörle mücadele konusunda iş birliği bekliyor. Biz 4-5 terör örgütüne karşı etkili ve kararlı bir mücadele veriyoruz. Türkiye de müttefiklerinden tam bir destek bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda Paris'teki patlamayı üzülerek, kınayarak karşılamış, teröre karşı ortak duruş sergilemiştik. Buradaki samimiyet, duyarlılık gibi, terör nerede olursa olsun aynı hassasiyetle, duyarlılıkla, bütün dünyanın o teröre karşı samimi duruş sergilemesi lazım. Ancak o zaman dünyada teröre karşı başarı sergilemiş, sürdürülebilir barışı sağlamış oluruz."
15 Temmuz FETÖ darbe girişimini de anımsatan Aydın, "FETÖ'nün hedefi sadece Türkiye değil yaklaşık 160 ülkeyle irtibatı olan çok tehlikeli bir kuruluş. FETÖ, faaliyet sürdürdüğü bütün ülkeler için tehdit ve tehlikedir. FETÖ ile mücadelemizi de kararlı bir biçimde sürdürüyoruz ve FETÖ'nün Fransa'da da yapılanması vardır. Okullar, dershaneler, dernekler yoluyla faaliyet gösteriyorlar. Fransa makamlarının bunların faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve FETÖ'ye ilişkin ciddi tedbir almaları gerekmektedir. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.
"BAKIŞ AÇILARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR"
Fransa-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Teste de iki ülkenin tarihi bir ilişkisi olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşmaların çok önemli olduğunu belirten Teste, "İki ülkeyi birleştiren ortak noktalar var. Bakış açılarımız örtüşüyor. Türkiye, terörden kaynaklı Fransa'dan daha ağır bedel ödedi. Bütün bu saldırılarla 'hepimiz Parisiz, hepimiz Brükseliz' dediğimiz gibi 'hepimiz İstanbuluz' da diyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin göçmenler konusunda çok önemli rol oynadığının altını çizen Teste, Cumhurbaşkanlarının sürekli irtibat halinde olmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.
Teste, "Bazen gerilimler ve sürtüşmeler de olabilir ama sürtüşme ve gerilim konuları dostluk grubunun görev alanın dışına çıkıyor. İlişkilerimiz, birkaç yıl öncesine kıyasladığımızda daha da iyi gidiyor. Bu ivmeyi kullanarak ilişkilerimizi daha da ileriye götürmeliyiz." dedi.
Fransız heyet, daha sonra, Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ile bir araya geldi.
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TBMM Başkanvekili Aydın, "Terör örgütlerine karşı hepimizin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerekiyor. FETÖ'nün Fransa'da da yapılanması var. Fransa'nın bunların faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve ciddi tedbir almaları gerekmektedir." dedi.
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