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ABD'li papaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemi
ABD'li papaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemi

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameyi İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un suç olabileceği düşünülen eylemlerine de yer verildi.

Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı vurgulanan iddianamede, FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

ÖRGÜTLERİ ÖVÜCÜ KONUŞMALAR

İddianamede, din adamı görüntüsü altında görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson'un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

Brunson'la ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyallerde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların elde edildiği belirtilen iddianamede, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edildi.

Bu bölgedeki bölücü faaliyetlerine ilişkin çok sayıda mesajlaşmasının bulunduğu Brunson'un 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen iddianamede, "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

"HER ŞEY KÖTÜYE GİDİYOR AMA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

İddianamede, Brunson'un FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği mailde kullanılan "Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız." ifadesine de yer verildi.

Brunson'un özellikle din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığı dile getirilen iddianamede, yurt dışı ve yurt içinden kendisine gidip gelen kişilerin emekli asker, özel harp subayı olduğu kanaatini uyandıran kişiler ile PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu suçlamasının şüpheliye yöneltildiği, bunun, 2 gizli tanık, 5 açık tanık beyanı, kendisinin ve tanıkların ibraz ettiği ve çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı iddiasının bulunduğu aktarıldı.

"ONLAR HOCANIN DUASIYLA UÇAN PİLOTLAR"

Brunson'un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir Türk vatandaşına ise “Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın (Örgüt elebaşı Fetullah Gülen kastedilerek) duasıyla uçan pilotlar. Onlar (FETÖ ile ilişkisi olan askerler kastedilerek) hocaya, hoca da bize bağlı." şeklindeki diyalogları da iddianamede yer aldı.

Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.



İlgili Konular pkk FETÖ terör İzmir
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