Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi

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Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki El Kadem bölgesinden tahliye edilen bin 55 sivil İdlib'e ulaştı.
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Şam'ın güneyinde, Yermük kampının doğusundaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan çoğunluğu kadın ve çocuk bin 55 sivil tahliye edildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki El Kadem bölgesinden tahliye edilen bin 55 sivil İdlib'e ulaştı. Tahliye edilenleri karşılayan İHH İnsani Yardım Vakfı ekibi, sivillere gıda malzemeleri dağıttı.
Bölgedeki askeri muhaliflerle rejim arasında varılan mutabakat gereği sabah saatlerinde yola çıkan 26 otobüslük konvoy, ülkenin orta kesiminde Hama ilindeki Madik kalesini geçerek İdlib'e ve Halep batı kırsalına ulaştı.
Muhalif savaşçıların ailelerinden oluşan konvoy, İdlib ve Halep batı kırsalında yardım kuruluşlarının kurduğu geçici konaklama merkezlerine yerleşecek.
Tahliye edilenleri karşılayan İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, sivillere acil olarak gıda malzemeleri ulaştırdıklarını söyledi.
Tosun, "Tahliye edilenlerin bir kısmı geçici konaklama merkezlerine yerleşecek, bir kısmı da bölgedeki akrabalarının yanına gidecekler." dedi.
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