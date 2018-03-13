'İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, finansal krizden bu yana uygulanmaya devam edilen kemer sıkma programından hemen vazgeçilmeyeceğini, ilerleyen dönemde kamu harcamalarının bir miktar artırılabileceğini belirtti.
İngiltere'nin zor bir dönemden çıktığına işaret eden Hammond, "On yıl öncesindeki finansal krizden bu yana ülkenin toparlanmasında bir dönüm noktasındayız. Tünelin sonunda ışık var." şeklinde konuştu.
Maliye Bakanı Hammond, Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından hazırlanan tahminlere göre, İngiltere’nin bu yılki ekonomik büyümesinin yüzde 1,4’ten 1,5’e revize edildiğini, 2019 ve 2020'deki büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3 seviyesinde teyit edildiğini belirtti.
Hammond, İngiliz ekonomisinin 2021'de yüzde 1,4, 2022'de ise yüzde 1,5 seviyesinde büyümesinin beklendiğini söyledi.
OBR tahminlerine göre hali hazırda yüzde 3,0'ın üzerinde seyreden enflasyonun gelecek 12 aylık dönemde düşüşe geçmesinin beklendiğinin altını çizen Hammond, bu yılın ilk çeyreğinden itibaren reel gelir artışının ise yeniden hız kazanmasının beklendiğini kaydetti.
Kamu borçlanmasının da gelecek dönemde azalmasının beklendiğinin ifade eden Hammond, "OBR bugün teyit etti. Her yıl toplam borç ve yıllık borçlanmamıza ilişkin aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Borçlanmanın bu yıl, daha önceki tahmine kıyasla (kasım) 4,7 milyar sterlin azalarak 45,2 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.
Hammond 2017-2018 döneminde İngiltere’nin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranla toplam yıllık borçlanmasının yüzde 2,2 olmasının, bunun 2018-2019 döneminde yüzde 1,8’e, 2019-2020 döneminde ise yüzde 1,6’ya gerilemesinin beklendiğini kaydetti.
Hammond, döneminde İngiltere’nin gayrisafi yurt içi hasılasına oranla toplam yıllık borçlanmasının 2019-2020 döneminde yüzde 1,3’e, 2022-2023 döneminde ise yüzde 0,9’a gerilemesinin hedeflendiğini söyledi.
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İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
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