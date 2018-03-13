Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:11, 14 Mart 2018 Çarşamba
Filistin
21:12, 13 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
'Amaç, Filistin uzlaşısını baltalamak'
'Amaç, Filistin uzlaşısını baltalamak'

Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli uzmanlar, "Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu ve uzlaşı sürecini baltalama amacı taşıdığını" belirtti.

Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen saldırıyı AA muhabirine değerlendiren Filistinli uzmanlar, "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çekerek, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu ifade etti.

Siyasi analist Ekrem Utallah, uzlaşı sürecine "darbe" olarak nitelendirdiği bugünkü saldırının sürece zarar vereceğini söyledi.

"HEDEF FİLİSTİN UZLAŞISI İDİ"

Utallah, "Saldırının öncelikli istifade edeni İsrail'dir. Suçluya yönelen parmaklar da onu işaret ediyor." dedi

Saldırının hedefinin Hamdallah'ın şahsından çok Filistin uzlaşısı olduğunu kaydeden Utallah, "Olayda doğrudan Hamdallah'ın hedef alındığını düşünmüyorum. Hedef Filistin uzlaşısı idi. Hamdallah ve heyetinin Gazze'den ayrılarak hızlıca Batı Şeria'ya dönmesiyle amaç hasıl oldu." diye konuştu.

Utallah ayrıca bazı radikal örgütler ile Filistinli gruplar içindeki birtakım kesimlerin de ulusal uzlaşıyı kendi çıkar ve politikaları için tehlike olarak gördüğünü dile getirdi.

Saldırının Filistin hükümetinden bakanların Gazze'ye yaptıkları ziyaretlerin önünü keseceğini söyleyen Utallah, önümüzdeki dönemde ziyaretlerde ve bölünmüşlük dosyasının kapatılmasında durgunluk yaşanabileceğini ifade etti.

"SALDIRININ ARKASINDA İSRAİL VAR"

Batı Şeria'da yayımlanan "El-Eyyam" gazetesi yazarı Talal Avkel de "Saldırının arkasında İsrail var." dedi.

Avkel, "Hamas, Gazze'nin iç güvenliğinden sorumlu olduğu için saldırıdan da sorumlu tutuluyor. Ancak bu saldırıyı gerçekleştiren ya da saldırıya karışan Hamas değil." ifadelerini kullandı.

"Saldırı suikast amacı taşımıyordu. Eğer öyle olsaydı daha dikkatli ve profesyonel yapılırdı." diyen Avkel, "Amaç, sekteye uğrayan uzlaşıyı tamamen dondurmak." diye konuştu.

Avkel, "Bölünmüşlüğün tarafları arasında yaşanan güven krizini derinleştirme çabalarıyla karşı karşıyayız. Uzlaşı dosyasında karşılıklı suçlamalarla ve siyasi çekişmelerle başa döndüğümüzü düşünüyorum." şeklinde konuştu.

FİLİSTİN'DE UZLAŞIYI İSTEMEYEN KESİMLER 

Gazze'deki Ezher Üniversitesi Siyasi Bilimler Profesörü Teysir Muheysin de saldırının arkasında "Filistin'de uzlaşıyı istemeyen ve uzlaşının başarıya ulaşmasının önünde engeller oluşturmayı hedefleyen bir kesimin olduğunu" belirtti.

Söz konusu kesimin birbirlerine karşılıklı ithamlarda bulunan bölünmüşlüğün tarafları arasında çatışma çıkmasını istediğini kaydeden Muheysin, "Saldırının arkasındakiler, 'Gazze'de güvenliğin iyi olmadığı ve güvenlik güçlerinin bölgede emniyeti kontrol edemediği' mesajını vermek istedi." ifadelerini kullandı.

Muheysin, saldırıyla aynı zamanda "Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nin iç güvenliğini teslim almaması halinde güvenlik durumlarının daha da kötüye gideceği" mesajı verilmek istendiğini söyledi.

ACELE EDİLMEZSE DERİN AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Saldırı sonrasındaki sürece ilişkin ise Muheysin, "Hamas ve Fetih hareketleri arasında yaşanan krizin sonlandırılması konusunda acele edilmez ve uzlaşı sürecine devam edilmezse taraflar arasında çok daha derin ayrılıklar meydana gelebileceğini bunun da bölünmeye neden olacağı" uyarısında bulundu.

Filistinli siyasi analist Ahmed Refik Avad, taraflar arasındaki atmosferi bozmaya ve Hamdallah'ın Gazze ziyaretini baltalamaya çalışan bazı kesimler bulunduğunu belirterek, "Bunların başında İsrail gelirken, radikal örgütler de onu takip ediyor." dedi.

Avad, saldırının ardından Hamas'a yönelen eleştirilerin nedenin "Gazze'nin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu olmasından kaynaklandığını" ifade etti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, bugün Gazze'de konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Hamdallah ile kendisine eşlik eden Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Olayın ardından Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, saldırının sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu ifade edilmişti.

Filistin İstihbarat Başkanı Ferec ise söz konusu saldırının Filistin ulusal birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Sanırım bir tarafı suçlamak için erken. Ancak her kim burada hakimse toprakların güvenliğine ilişkin tam sorumluluğu alır." ifadesini kullanmıştı.



İlgili Konular İsrail filistin Gazze Hamdallah
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Heniyye'den 'Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarma' çağrısı
Heniyye'den 'Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarma' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarmak hedefiyle bir strateji benimsenmesi çağrısı yaptı.
CENTCOM Komutanı Votel den Türkiye açıklaması
CENTCOM Komutanı Votel’den Türkiye açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Votel, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusundaki gerginlikleri diplomatik ve askeri olarak çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Hedefi belli failleri belli planlı bir suç'
'Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırı hakkında, "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç." dedi.
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama

Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti.
BM'den uluslararası topluma 'Arakan' suçlaması
BM'den uluslararası topluma 'Arakan' suçlaması

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "vahşi suçlara" sessiz kalarak kafasını kuma gömdüğünü belirtti.
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim

ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Yahudi ulus devlet yasa tasarısı İsrail meclisine gelecek
Yahudi ulus devlet yasa tasarısı İsrail meclisine gelecek

İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Amaç Filistin uzlaşısını baltalamak'
'Amaç, Filistin uzlaşısını baltalamak'

Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'
'İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi
Kadem'den bin 55 sivil tahliye edildi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
İsrail'de meclis kendini feshedebilir'
'İsrail'de meclis kendini feshedebilir'

Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
İdlib'e hava saldırısı 5 ölü 15 yaralı
İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB ortak askeri ekipman geliştirmesini destekleyecek
AB, ortak askeri ekipman geliştirmesini destekleyecek

AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali notası
Estonya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali notası

Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
Rusya'ya cevap orantılı ama güçlü olacak'
'Rusya'ya cevap orantılı ama güçlü olacak'

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, (Rusya'ya) yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.

Haberler

Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama ve silah sesleri
Filistin Başbakanı'nın konvoyunda patlama ve silah sesleri

'ABD'nin Kudüs kararı sonrası 14 Filistinli şehit oldu'
ABD'nin Kudüs kararı sonrası 14 Filistinli şehit oldu'

"İsrail'in ihlalleri Aksa'nın kutsiyetine zarar vermeyi amaçlıyor"
quot İsrail'in ihlalleri Aksa'nın kutsiyetine zarar vermeyi amaçlıyor quot

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti

'Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç'
Hedefi belli failleri belli planlı bir suç'

İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale
İşgal ordusundan Filistinlilere ilk kez İHA'lı müdahale

Gazze'de hayat çöktü
Gazze'de hayat çöktü

Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret
Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 