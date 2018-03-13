21:12, 13 Mart 2018 Salı

'Amaç, Filistin uzlaşısını baltalamak'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli uzmanlar, "Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu ve uzlaşı sürecini baltalama amacı taşıdığını" belirtti.

Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen saldırıyı AA muhabirine değerlendiren Filistinli uzmanlar, "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çekerek, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu ifade etti.

Siyasi analist Ekrem Utallah, uzlaşı sürecine "darbe" olarak nitelendirdiği bugünkü saldırının sürece zarar vereceğini söyledi.

"HEDEF FİLİSTİN UZLAŞISI İDİ"

Utallah, "Saldırının öncelikli istifade edeni İsrail'dir. Suçluya yönelen parmaklar da onu işaret ediyor." dedi

Saldırının hedefinin Hamdallah'ın şahsından çok Filistin uzlaşısı olduğunu kaydeden Utallah, "Olayda doğrudan Hamdallah'ın hedef alındığını düşünmüyorum. Hedef Filistin uzlaşısı idi. Hamdallah ve heyetinin Gazze'den ayrılarak hızlıca Batı Şeria'ya dönmesiyle amaç hasıl oldu." diye konuştu.

Utallah ayrıca bazı radikal örgütler ile Filistinli gruplar içindeki birtakım kesimlerin de ulusal uzlaşıyı kendi çıkar ve politikaları için tehlike olarak gördüğünü dile getirdi.

Saldırının Filistin hükümetinden bakanların Gazze'ye yaptıkları ziyaretlerin önünü keseceğini söyleyen Utallah, önümüzdeki dönemde ziyaretlerde ve bölünmüşlük dosyasının kapatılmasında durgunluk yaşanabileceğini ifade etti.

"SALDIRININ ARKASINDA İSRAİL VAR"

Batı Şeria'da yayımlanan "El-Eyyam" gazetesi yazarı Talal Avkel de "Saldırının arkasında İsrail var." dedi.

Avkel, "Hamas, Gazze'nin iç güvenliğinden sorumlu olduğu için saldırıdan da sorumlu tutuluyor. Ancak bu saldırıyı gerçekleştiren ya da saldırıya karışan Hamas değil." ifadelerini kullandı.

"Saldırı suikast amacı taşımıyordu. Eğer öyle olsaydı daha dikkatli ve profesyonel yapılırdı." diyen Avkel, "Amaç, sekteye uğrayan uzlaşıyı tamamen dondurmak." diye konuştu.

Avkel, "Bölünmüşlüğün tarafları arasında yaşanan güven krizini derinleştirme çabalarıyla karşı karşıyayız. Uzlaşı dosyasında karşılıklı suçlamalarla ve siyasi çekişmelerle başa döndüğümüzü düşünüyorum." şeklinde konuştu.

FİLİSTİN'DE UZLAŞIYI İSTEMEYEN KESİMLER

Gazze'deki Ezher Üniversitesi Siyasi Bilimler Profesörü Teysir Muheysin de saldırının arkasında "Filistin'de uzlaşıyı istemeyen ve uzlaşının başarıya ulaşmasının önünde engeller oluşturmayı hedefleyen bir kesimin olduğunu" belirtti.

Söz konusu kesimin birbirlerine karşılıklı ithamlarda bulunan bölünmüşlüğün tarafları arasında çatışma çıkmasını istediğini kaydeden Muheysin, "Saldırının arkasındakiler, 'Gazze'de güvenliğin iyi olmadığı ve güvenlik güçlerinin bölgede emniyeti kontrol edemediği' mesajını vermek istedi." ifadelerini kullandı.

Muheysin, saldırıyla aynı zamanda "Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nin iç güvenliğini teslim almaması halinde güvenlik durumlarının daha da kötüye gideceği" mesajı verilmek istendiğini söyledi.

ACELE EDİLMEZSE DERİN AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Saldırı sonrasındaki sürece ilişkin ise Muheysin, "Hamas ve Fetih hareketleri arasında yaşanan krizin sonlandırılması konusunda acele edilmez ve uzlaşı sürecine devam edilmezse taraflar arasında çok daha derin ayrılıklar meydana gelebileceğini bunun da bölünmeye neden olacağı" uyarısında bulundu.

Filistinli siyasi analist Ahmed Refik Avad, taraflar arasındaki atmosferi bozmaya ve Hamdallah'ın Gazze ziyaretini baltalamaya çalışan bazı kesimler bulunduğunu belirterek, "Bunların başında İsrail gelirken, radikal örgütler de onu takip ediyor." dedi.

Avad, saldırının ardından Hamas'a yönelen eleştirilerin nedenin "Gazze'nin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu olmasından kaynaklandığını" ifade etti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, bugün Gazze'de konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Hamdallah ile kendisine eşlik eden Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Olayın ardından Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, saldırının sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu ifade edilmişti.

Filistin İstihbarat Başkanı Ferec ise söz konusu saldırının Filistin ulusal birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Sanırım bir tarafı suçlamak için erken. Ancak her kim burada hakimse toprakların güvenliğine ilişkin tam sorumluluğu alır." ifadesini kullanmıştı.