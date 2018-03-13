Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.
Trump, Kaliforniya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçen hafta istifa eden Başekonomi Danışmanı Cohn'un yerine kimi getireceği sorusu üzerine Trump, Larry Kudlow'u kuvvetle değerlendirdiğini söyledi.
Trump, "Kudlow'u çok uzun süredir tanıyorum. Her şeyde aynı fikirde değiliz ama bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Kudlow seçim kampanyası döneminde beni en erken destekleyenlerden biriydi. O çok çok yetenekli ve iyi bir adam. Larry Kudrow'un şansı yüksek." ifadelerini kullandı.
Daha önce Ronald Reagan yönetiminde ekonomist olarak görev yapan ve CNBC'de kendi programını sunan Kudlow, Wall Street deneyimine de sahip olmasıyla dikkati çekiyor.
Kudlow, ayrıca Trump'a seçim kampanyası döneminde destek veren ve danışmanlık yapan ilk isimler arasında yer almıştı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Microsoft ve General Motors'un eski yöneticisi Chris Liddell da Trump'ın Başekonomi Danışmanlığı için değerlendirdiği adaylar arasında bulunuyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarmak hedefiyle bir strateji benimsenmesi çağrısı yaptı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Votel, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusundaki gerginlikleri diplomatik ve askeri olarak çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırı hakkında, "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç." dedi.
Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti.
BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "vahşi suçlara" sessiz kalarak kafasını kuma gömdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Geçen hafta parlamentoda da söylediğim gibi, (Rusya'ya) yanıtımızın orantılı ancak güçlü olduğundan emin olacağız." dedi.