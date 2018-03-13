21:59, 13 Mart 2018 Salı

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu





Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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