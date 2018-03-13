Heniyye'den 'Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarma' çağrısı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarmak hedefiyle bir strateji benimsenmesi çağrısında bulundu.
Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün başlayan 4. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Buluşması'nda ekrana yansıtılan görüntülü mesajında, "Buluşmayı, milletimizi ve dünyadaki özgür halkı Filistin davasına yönelik birleştirme noktası haline getirecek derin görüş ile çalışma ve iletişimde devamlılığa sahip bir strateji benimsenmeli." dedi.
Heniyye, "Bunu, pusulayı kaybetmemek için söylüyorum. Özellikle ABD yönetimi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma suçunu, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma suçuyla örtmek istiyor. Filistin halkının ve ümmetin, ABD'nin Kudüs kararının tehlikesini unutarak büyükelçiliğin taşınmasıyla meşgul olmasını sağlamak istiyor." diye konuştu.
Trump'ın kararlarının boşa çıkarılması için Filistinliler, Araplar ve Müslümanlar arasında birliğe ve ümmetin bileşenleri arasında yüksek koordinasyona ihtiyaç olduğunu dile getiren Heniyye, Filistin davasının arkasında durmak için Arap ve Müslümanlar arasındaki birliğin yeniden sağlanmasının zorunlu olduğuna işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, PEGIDA hareketi üyeleri tarafından geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikilmesinin parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarmak hedefiyle bir strateji benimsenmesi çağrısı yaptı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Votel, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusundaki gerginlikleri diplomatik ve askeri olarak çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırı hakkında, "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç." dedi.
Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti.
BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "vahşi suçlara" sessiz kalarak kafasını kuma gömdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.