Hollanda Parlamentosu cami saldırısının tartışılmasını reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri tarafından geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikilmesinin parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.
PEGİDA hareketi üyelerinin geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikmesinin, Adalet ve Güvenlik Bakanı'nın da bulunduğu bir toplantıda parlamentoda tartışılması için Denk Partisi'nin verdiği teklif kabul edilmedi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi'nin Fas asıllı milletvekili Ferid Azarkan, mecliste yaptığı konuşmada, teklife destek gelmemesinin üzücü olduğunu belirterek, "bu şekilde parlamentonun Müslümanlara sırtını döndüğünü" söyledi.
Hollanda'nın Enschede kentinde geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, dört ay önce de aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, PEGIDA hareketi üyeleri tarafından geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikilmesinin parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarmak hedefiyle bir strateji benimsenmesi çağrısı yaptı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Votel, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusundaki gerginlikleri diplomatik ve askeri olarak çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırı hakkında, "Hedefi belli, failleri belli, planlı bir suç." dedi.
Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti.
BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "vahşi suçlara" sessiz kalarak kafasını kuma gömdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
İsrail meclisindeki Anayasa ve Kanun Komisyonu, Yahudi ulus devlet yasa tasarısını onayladı.
Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çeken Filistinli uzmanlar, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu belirtti.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden ayrılmak zorunda kalan bin 55 sivil, İdlib'e geldi.
Haaretz gazetesi, "Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir." iddiasında bulundu.
Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
AB tarihinde ilk kez ortak savunma ekipmanlarının üretimi ve satın alınmasına bütçe ayrılacak.
Estonya, Rus askeri kargo uçağının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Rusya'ya nota verdi.
Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.