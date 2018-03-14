09:01, 14 Mart 2018 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Mart 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimleri kabul edecek.



(Ankara/12.00/19.30)



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret edecek.



(TBMM/12.00)



3- Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere gideceği Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

(Bakü)

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.



(Ankara/11.00)



5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



(İdlib/Azez/Afrin)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/10.00)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında gerçekleştirilecek ''Kırsalda Kadınların Güçlendirilmesi, Türkiye Perspektifi'' konulu yan etkinlikte konuşacak.



(New York)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışına katılacak.



(Moskova)



4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenecek etkinliğe katılacak.



(Ankara/14.00)



5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırlanan dilekçeyi Anayasa Mahkemesine teslim edecek ve başvuruyla ilgili açıklama yapacak.



(Ankara/10.45)



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.



- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.



(TBMM/14.00/14.00)





EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ziyaretlerde bulunacak, yardım tırlarının uğurlanması törenine katılacak, 81 ilden gelen esnaf, 6 sınır ilçenin ticaret ve sanayi odaları ile esnaf kredi kefalet kooperatifleri ve borsa başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek.



(Hatay/09.30-17.00)



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında düzenlenecek "OECD Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündeminin Uygulanmasına Yönelik Konsey Toplantısı"na katılacak.



(Paris)



3- Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.



(Ankara/13.30)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.



(Ankara/14.00)



5- TÜİK, bu yılın şubat ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile 2017 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Federal Mecliste Başbakan seçimi yapılacak.



(Berlin)





GÜNCEL

1- Zeytin Dalı Harekatı ve Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki operasyonda şehit olan 4 asker ile Van'da uğradığı terör saldırısında şehit olan güvenlik korucusu memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.



(Kahramanmaraş/12.48/Antalya 16.33/Konya/13.05/ Amasya/12.52/ Van/12.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ/PDY mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(İzmir/10.00)



- Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 160'ı tutuklu 413 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(Konya /10.00)







SPOR



1- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak.



(Ankara/12.00)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek, günün diğer maçında Barcelona ile Chelsea karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00/Barselona/22.45)



3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Pınar Karşıyaka-PAOK ve Banvit-Nanterre 92 maçları yapılacak.



(İzmir/Balıkesir/20.00)



4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın Sopron takımıyla karşılaşacak.



(Sopron/20.00)



5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın Nantes takımını konuk edecek.



(Bursa/18.00)



6- Voleybol Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Maliye Piyango, deplasmanda İtalya'nın Bunge takımıyla karşılaşacak.



(Ravenna/22.00)



7- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank ve Seramiksan-Çanakkale Belediyespor maçları oynanacak.



(Balıkesir/15.00/17.00)



8- Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresinde İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik ve Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmaları yapılacak.



(Afyonkarahisar/15.00/17.00)