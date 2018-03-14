09:13, 14 Mart 2018 Çarşamba

Yeni Şafak emektarı Selman Cahit hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni Şafak gazetesinin emektar ismi, şair ve yazar Selman Cahit hayatını kaybetti. Yeni Şafak'ın kurulduğu yıllarda musahhihlik görevini yapan, uzun süredir ise gazetenin bulmaca sayfalarını hazırlayan Cahit, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Cahit’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Çekmeköy’deki Hz. Ömer Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Gazetemizin yazarları Yaşar Süngü ve Mehmet Şeker, Yazı İşleri Müdürleri Mustafa Kahraman, Fatma Demircioğlu, Haber Müdürü Recep Yeter, Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun, Karar Gazetesi yazarları Yusuf Ziya Cömert ile Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Gece Sorumlusu İsmail Bezirci, Hafta Sonu Eki Yayın Yönetmeni Gülcan Tezcan ve sevenleri Selman Cahit’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Genç yaşta kaybettiğimiz Selman Cahit’i son yolculuğunda uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Yeni Şafak yazarı Yaşar Süngü, Cahit’i şu sözlerle anlattı: “Yeni Şafak’ın ilk kuruluş yıllarında Selman ile yollarımı kesişti. Gazetenin ilk kurucularındandık. Ben ekonomideydim. O da musahhihti. Ama bunun dışında da her şeyi yapıyordu. İşini seven ve asla yarım bırakmayan çalışkan biriydi. Sevilen ve disiplinli bir insandı. Çok çalışırdı. Şair yönü de vardı. Şiir yazmayı çok severdi. Zaten en sevdiği şeyler; şiir, sigara ve çaydı. Kalabalığı gürültüyü sevmezdi. Erken yaşta kaybetmiş babasını. ‘Biz de ailenin erkekleri erkenden gidermiş’ derdi. Öyle de oldu. O da erkenden gitti. Çalışırken sessiz işine odaklanan biriydi ama konuşması gerektiği yerlerde asla susmazdı. Bir şeyi savunursa onu sonuna kadar bağırarak savunurdu.”

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk ise şöyle konuştu: “Ben 1995’te gazeteciliğe Yeni Şafak Gazetesi’nden başladım. Selman ile o yıllar tanıştık. Ağzında piposu, uzun saçlı ve uzun sakallı, sempatik ve dikkat çekici biriydi. Musahhihlik yapıyordu. Çok iyi hatırlıyorum çalışma odasında “Sahihe yanlış yapma” yazısı asılıydı. Biz de özel bir yeri olan arkadaşımızdı. Duruşuyla oldukça enteresandı. Kendisinden çok şey öğrendik. Yazılarımızdaki cümle hatalarını bazen bize söylerdi ve önerilerde bulunurdu. Meslek hayatımızda yeri olan bir isimdi. Kendisi az konuşurdu. Gazeteciliğe yeni başlayanlar için eğitici biriydi. Bir şey öğrenme fırsatı bulduğumuz bir insandı.”