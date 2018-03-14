09:17, 14 Mart 2018 Çarşamba

Yıldırım'dan görevden alınan Tillerson için değerlendirme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşunun belli ve net olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, CHP'li Pekşen'in seçime ilişkin sözleri ile ilgili olarak da "Anamuhalefet partisi eğer iktidar alternatifiyse boş işleri bırakıp daha faydalı söylemlere yönelmesinde yarar var." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın şeker fabrikaları ile ilgili sözlerine dair Yıldırım, "Onun kastettiği 'kooperatifler olarak da özelleştirmede yer alabiliriz' şeklinde. Yani pancar ekicileri, kooperatifleri pekala bu fabrikaları almak için teklif verebilirler." açıklamasında bulundu.